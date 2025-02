UPN critica el "escaqueo" del Gobierno y quienes le apoyan en la industria y PSN defiende la labor del Ejecutivo

PAMPLONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

UPN ha criticado este lunes, tras la manifestación celebrada este domingo en Pamplona convocada por siete comités de empresa en favor de la industria, que el Gobierno de Navarra y los grupos que le apoyan se "escaquean" de su responsabilidad en materia de industria y "trasladan la idea de que esto no va con ellos". PSN, sin embargo, ha defendido el trabajo del Ejecutivo en este ámbito y Geroa Bai ha señalado que "acompañan" las reivindicaciones de la propia manifestación.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha criticado que "el Gobierno de Navarra y los grupos que lo apoyan quieren escaquearse de la responsabilidad que tienen en materia industrial". "Tal es el grado de escaqueo que trasladan la idea de que esto no va con ellos, como si no fueran Gobierno", ha dicho, para exponer que "van a las manifestaciones a pedirse a sí mismos que se defienda la industria". "Esto es el mundo al revés", ha opinado, para indicar que "las políticas industriales de UPN han sido siempre diferentes a las que hacen PSN y Bildu".

Ha señalado Esparza, en declaraciones a los medios de comunicación, que "con UPN venían empresas a Navarra y con el Partido Socialista y EH Bildu se cierran empresas en Navarra". Según ha añadido, "el Gobierno de Navarra, con su presidenta a la cabeza, está poniendo en riesgo el futuro de miles de puestos de trabajo".

El socialista Ramón Alzórriz ha manifestado que "hay que hablar alto y claro" sobre la industria, "quién apoya y quién intenta empeorar permanentemente las condiciones de los trabajadores y trabajadoras" y ha criticado que "la derecha ha votado no" en diferentes iniciativas. "Nosotros no vamos a permitir que las empresas compitan para bajar las condiciones laborales de los trabajadores", ha dicho, para indicar que "esas deslocalizaciones tienen un denominador común, quieren empeorar la situación de miles de trabajadores y trabajadoras en nuestra Comunidad". "Vamos a poner pie en pared para que eso no ocurra", ha asegurado.

Alzórriz, ha defendido la labor del Gobierno en materia de industria y "además está acompañando a los trabajadores y trabajadoras de nuestra Comunidad para luchar por sus empleos". "Esa manifestación no era contra el Gobierno, era una reivindicación de los trabajadores y trabajadoras de esta Comunidad contra la deslocalización", ha dicho, para indicar que apoyan al Ejecutivo, que "está poniendo soluciones sobre la mesa".

La representante de EH Bildu Laura Aznal ha indicado que las noticias que llegan de la industria son "muy preocupantes". "Hay empresas que están viviendo grandes dificultades y vemos que hay un riesgo elevado de pérdida de empleo", ha dicho, para exponer que, "aunque los datos macro y globales son buenos, la situación para las personas afectadas es muy grave". "Miles de personas salimos a la calle para reivindicar un futuro digno para nuestra industria", ha dicho, para afirmar que los trabajadores "reclaman una legislación garantista contra la deslocalización".

Ha señalado la portavoz de EH Bildu que desde su formación "vamos a seguir trabajando para conseguir una ley más eficaz contra la deslocalización empresarial". "Pensamos que la nueva ley foral de Industria debe ser una oportunidad que no podemos perder", ha manifestado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha destacado "la importante manifestación" en apoyo de la industria celebrada en Pamplona. "Mostramos nuestra solidaridad y acompañamos las reivindicaciones de la propia manifestación, a los trabajadores y trabajadoras de la industria navarra, que es un importante motor económico y de empleo para nuestra tierra". "Reiteramos nuestra defensa y apuesta firme por el desarrollo del sector industrial de Navarra, que es un pilar fundamental para el empleo y el Estado de Bienestar", ha dicho.

Azcona ha señalado que están "preocupados" ante el momento actual que está afectando a empresas. "Nos preocupa cualquier empresa que esté pasando por dificultades pero se han creado entre 2023 y 2024, 1.065 sociedades mercantiles en Navarra", ha dicho, para señalar que "tenemos el mejor índice histórico de ocupación en la industria". Según ha precisado, "88.700 personas trabajaban en 2024 en la industria mientras que en 2015, 65.000; son 22.000 más".

Desde el PPN, Javier García ha señalado que la manifestación de este domingo es "fiel reflejo de la situación dramática que vive el conjunto de la sociedad navarra, sobre todo en el ámbito de la industria, muy alejado de la burbuja en la que están los miembros del Gobierno y la presidenta". Ha criticado "falta de previsión" del Ejecutivo en esta materia, "un Gobierno que no escucha" y que tiene "falta de conexión con las empresas".

Por su parte, Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha indicado que es "fundamental" para "el futuro de Navarra que nuestra Comunidad tenga una política industrial propia con un importante liderazgo público que asegure la industria del presente pero que sobre todo diseñe y asegure la industria del futuro". Ha indicado que en la manifestación de este domingo en defensa de la industria se sintieron interpelados y ha destacado que "el Gobierno de Navarra está acompañando de manera inmejorable a todas y cada una de las plantillas que en estos momentos se encuentran con procesos de deslocalización".

Ha defendido una moción que han registrado en el Parlamento para que "el conjunto de las Administraciones públicas cuenten con herramientas públicas para luchar contra las deslocalizaciones de producción industrial". "Es un fenómeno que no sólo afecta a Navarra, afecta al conjunto del Estado español, afecta al conjunto de la industria europea" y ha defendido que desde las instituciones "podamos disponer de mecanismos para poder luchar contra la deslocalización".

La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha indicado que "nuestra industria, que antaño fue el motor económico de Navarra, está desapareciendo a pasos agigantados". "La deslocalización, los impuestos abusivos y la ausencia de una estrategia industrial seria nos está llevando a un declive económico sin precedentes", ha dicho.