UPN critica la "falta de rumbo" y los "bandazos" del Gobierno de Navarra para reducir las listas de espera

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

UPN ha criticado que los datos de las listas de espera de marzo "vuelven a evidenciar, un mes más, la falta de rumbo del Gobierno de Chivite y los continuos bandazos, que reflejan la ausencia de ideas eficaces y de capacidad de gestión".

"No solo sigue habiendo más de 60.000 navarros esperando para ser atendidos por un especialista, sino que, además, el tiempo de espera vuelve a aumentar respecto al mes anterior", ha destacado en un comunicado.

Para la formación se trata de un dato "preocupante" y que "confirma que el problema no solo no se soluciona, sino que empeora". "No basta con maquillar cifras. La realidad es que hay decenas de miles de navarros y navarras esperando y, además, esperando más tiempo que hace un mes", ha criticado.

Para UPN, "el Gobierno ha convertido la situación de las listas de espera en algo estructural", lo que atribuye a "la ausencia total de una estrategia eficaz por parte del Departamento de Salud para ofrecer soluciones a las necesidades de los ciudadanos".

En este sentido, la formación ha criticado el anuncio del Gobierno para tratar de reducir las listas de espera, centrado en el servicio de Traumatología, que pasa por "implantar incentivos económicos a los profesionales vinculados a objetivos de reducción de demora". Una medida, consideran los regionalistas, "improvisada, sin un plan estructural detrás y que traslada la responsabilidad del problema a los profesionales en lugar de asumirla desde la gestión". "No se puede pretender solucionar un problema que han convertido en estructural pagando incentivos puntuales", han manifestado.

UPN ha añadido que este anuncio en Traumatología llega, además, "como un intento de corregir el daño generado por el propio consejero de Salud con sus declaraciones irresponsables de hace unos meses". A este respecto, ha reprochado que "primero se señala desde el Gobierno a los profesionales, se deteriora el clima de trabajo y después se intenta arreglar con incentivos económicos lo que se ha contribuido a empeorar desde la propia gestión pública".

La formación regionalista ha considerado que este tipo de medidas "no atacan la raíz del problema El Gobierno va dando bandazos, probando ocurrencias sin rumbo, mientras los pacientes siguen esperando". "Cada mes sin soluciones es una muestra más de un fracaso que ya no admite excusas ni más parches", ha concluido.