UPN dice que son socios leales con el PP y no dudan de la palabra de Casado, que niega haber negociado con sus diputados

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha asegurado este lunes que son socios leales con el Partido Popular y que no duda de la palabra del líder 'popular', Pablo Casado, que negó haber negociado con los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero que votaron en contra de la convalidación de la reforma laboral en el Congreso.

Así lo ha trasladado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, al ser preguntado acerca de si piensa que el PP ha maniobrado o ha habido una compra de voluntades para conseguir el voto en contra de los parlamentarios de UPN.

"Yo no les acuso de transfuguismo, yo les acuso de lo que les acuso, de que se han saltado la disciplina de voto, lo contrario a lo que les pidió el partido. Nos han engañado con premeditación y alevosía", ha enfatizado el dirigente navarro.

Esparza ha lamentado que se haya dañado la imagen del partido al no haber cumplido su palabra con los socialistas, pero cree que esta se ha repuesto con el acuerdo del 80 por ciento del Consejo Político de UPN que el pasado sábado pidió a Sayas y García Adanero que entreguen el acta o que, de lo contrario, iniciarán el expediente de expulsión.

Si finalmente estos dos parlamentarios son expulsados del partido, UPN se quedaría sin representación en la Cámara Baja. "Me da pena", ha reconocido Esparza si este escenario ocurre finalmente. Sin embargo, ha aclarado que el objetivo de la formación es gobernar Navarra porque son un partido regionalista.

Sobre lo que habían pactado con el Gobierno para dar ese 'sí' a la reforma laboral, ha asegurado que apoyaron el decreto porque piensan que la reforma es "positiva para el país" y porque ese diálogo con los agentes sociales es en "esencia" lo que han defendido en Navarra.

Ha detallado que la votación coincidía con el mismo día que había una reprobación en el Ayuntamiento de Pamplona contra su alcalde, que es vicepresidente de UPN. "Por tanto, todo el mundo entenderá que no podemos aprobar la reforma laboral el mismo día que se reprueba al vicepresidente de UPN", ha añadido Esparza, que acto seguido ha asegurado que esto "cae por su propio peso".

Por otro lado, ha desgranado sobre las modificaciones presupuestarias que apoyaron los socialistas navarros en el pleno del Ayuntamiento de Pamplona y en el marco del acuerdo entre el Gobierno de España y UPN, que son "modificaciones dentro de lo que ya tiene Pamplona". "Aquí no es que el PSOE dé a Pamplona 27 millones, que venga fondos de no sé dónde. No hay nada de eso", ha concluido el líder de los regionalistas.