UPN dice que la UTE de Belate "ha impugnado todas las certificaciones" de obra desde mayo de 2025

Archivo - El portavoz de UPN, Javier Esparza,en una foto de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

UPN ha destacado que la UTE adjudicataria de las obras de duplicación de los túneles de Belate "ha impugnado todas las certificaciones desde el mes de mayo de 2025", por lo que ha pedido explicaciones al Gobierno de Navarra.

"Estamos ante el enésimo incidente de una obra cuya adjudicación ha sido considerada nula de pleno derecho por varios miembros de la Mesa de Contratación y por la Oficina Anticorrupción de Navarra, además de denunciada por UPN ante la Guardia Civil al considerar que había indicios delictivos", han señalado los regionalistas en un comunicado.

"Realmente, es difícil hacer las cosas peor en la que es la mayor adjudicación de obra pública en Navarra en términos económicos desde hace años", han criticado.

La formación ha recordado que el pasado 28 de enero, durante su comparecencia en la comisión de investigación que se está desarrollando en el Parlamento de Navarra, la directora de Excavaciones Osés, Noemí Osés, "ya avanzó su intención de impugnar al no estar de acuerdo con las cantidades que se les habían pagado".

"En total se han impugnado nueve certificaciones aprobadas en las siguientes resoluciones: la Resolución 466/2025 de 24 de diciembre de 2025, por la que se aprueban las certificaciones 14 (mayo de 2025) a 20 (noviembre de 2025); la Resolución 85/2026, de 10 de abril por la que se aprueba la certificación de obra número 21; la Resolución 91/2026, de 16 de abril por la que se aprueba la certificación de obra número 22; y la Resolución 92/2026, de 16 de abril por la que se aprueba la certificación de obra número 23", detallan desde UPN.

"Para ello, la UTE ha presentado dos recursos de alzada: uno el 3 de febrero de 2026, en relación con la primera de las resoluciones mencionadas y otro el 7 de mayo de 2026 que incluye la impugnación a las tres resoluciones siguientes", indica.

En el primero de los recursos de alzada presentados, "ya ha pasado el plazo máximo de la Administración para dictar y notificar resolución (tres meses). La Ley indica que, transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, el recurso se podrá entender desestimado".

"Desconocemos qué ha pasado con dicho recurso, algo que tendrá que aclarar el Departamento de Obras Públicas", han destacado desde UPN. Además, han recordado que, en caso de no haberse estimado, se abre la vía a la presentación de un recurso contencioso-administrativo, "lo que tampoco sabemos si ha sucedido".

Por ello, han solicitado al Gobierno de Navarra que "ofrezca lo antes posible las explicaciones oportunas, dadas las repercusiones que pudieran tener dichas impugnaciones en una obra de tanta envergadura, al tiempo que tan cuestionada".