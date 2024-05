UPN y EH Bildu sacan adelante una ley para que se elabore un estudio de puestos de trabajo en Bomberos

PAMPLONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una modificación de la ley foral de Protección Civil y Atención de Emergencias de Navarra para hacer preceptiva la elaboración de un estudio de valoración de puestos de trabajo en el servicio de Bomberos de Navarra. La iniciativa ha sido presentada por EH Bildu, que ha recabado el apoyo de UPN, mientras que el PPN se ha abstenido y el PSN, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y Vox han votado en contra.

El objetivo de este estudio debe ser, en atención a las "competencias y características especiales y específicas" de este servicio, posibilitar la "regulación de un modelo de gestión lo más eficiente posible".

La elaboración de dicho estudio, que según se hace constar deberá iniciarse en el segundo semestre de 2024, "de manera paralela a la negociación del reglamento ya en curso", debería contribuir a concretar las condiciones laborales, las funciones y las responsabilidades individuales de cada puesto.

En la definición y validación del sistema de valoración participarán una representación de la comisión de personal del servicio de Bomberos de Navarra y del servicio de Emergencias, Prevención y Protección Civil.

Las mejoras laborales o retributivas que pudieran derivarse de las conclusiones del citado estudio, que debe terminarse en 9 meses, se someterían a negociación con la comisión de personal y, de concretarse, irían acompañadas de las modificaciones normativas que en su caso procedan.

UPN ha presentado una enmienda de sustitución al artículo único, no aceptada por EH Bildu, titular de la iniciativa, en similares términos a los finalmente aprobados, con la salvedad de que hacía efectivas las mejoras del estudio desde el 1 de enero de 2025, "con independencia de cual sea la fecha de aprobación del Reglamento".

La actualización de la norma materializada este jueves tiene su origen en la enmienda de adición planteada por UPN en el transcurso del debate que, para resolver los problemas de interpretación surgidos sobre la aplicabilidad del coeficiente reductor (a los efectos de la jubilación anticipada) al conductor auxiliar y al peón auxiliar de bombero, desembocó el pasado día 2 en la modificación de la ley foral de Protección Civil y Atención de Emergencias de Navarra.

El estudio comparado que, "en relación con los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de las CCAA limítrofes y las principales ciudades de las CCAA de Madrid y Cataluña", se propugnó entonces no salió adelante. Sólo PPN y Vox apoyaron la iniciativa de UPN.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha indicado que "se ha planteado la necesidad de negociar las mejoras que se identifiquen y las mejoras retributivas" y ha trasladado que este planteamiento "ni pone en riesgo los Presupuestos ni pone en riesgo el Gobierno, ni nada parecido". "No hagan de esto una montaña porque no es ninguna montaña", ha pedido al PSN. Además, ha señalado que no hay acuerdo con UPN para la aprobación de esta modificación legal y ha asegurado que "ni siquiera" ha hablado con la portavoz de UPN sobre este asunto. "Evidentemente, hay coincidencias en el voto", ha señalado.

La parlamentaria de UPN Marta Álvarez ha afirmado que EH Bildu ha quedado "retratado porque fuimos otros los que nos movimos para poner encima de la mesa que el personal de bomberos está peor que el de otras Comunidades en reconocimiento de competencia, responsabilidades disponibles vía retribuciones, en el tratamiento de las horas extras, o en las penalizaciones por bajas no laborales". "El señor Araiz presume de haber metido en el acuerdo presupuestario la elaboración del Reglamento de Organización y Funcionamiento del servicio de Bomberos, y le han tomado el pelo desde el Gobierno durante un año y cuatro meses", ha indicado.

La parlamentaria del PSN Inma Jurío ha resaltado que "lo importante" en este debate es que "cambian las formas de hacer política y que al final UPN sí que va a llegar a un pacto con EH Bildu, en contra de todo lo que ha ido defendiendo su representante y en contra de las actitudes que hasta ahora habían demostrado". "Hoy van a apoyar una ley de EH Bildu. Han cambiado las formas de hacer política y el discurso que UPN ha mantenido durante toda la legislatura", ha señalado. Respecto al contenido de la ley, ha afirmado que "no es ni el momento ni la forma de hacerlo". Como ejemplo, ha señalado que "las retribuciones de Policía Foral siempre se han hecho a través de un reglamento de jornadas, horarios y retribuciones, que es donde se hacía el estudio de puestos de trabajo, en el que se marcaban los porcentajes y ahí se establecía el sueldo".

La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha afirmado que "la reivindicación laboral que cualquier persona trabajadora es totalmente legítima". "Es cierto que un estudio de valoración de puestos de trabajo es interesante en cualquier sector, pero no es menos cierto que hay otras formas de tener ese conocimiento, formas que ya están en la Administración de forma reglada", ha destacado.

El portavoz del PPN, Javier García, ha explicado que su grupo ya firmó en su momento una enmienda conjunta con UPN y Vox en este ámbito y no iba a "interferir" en el trámite de la ley.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha afirmado que su grupo está "de acuerdo con la valoración de puestos de trabajo para los bomberos de Navarra", pero vota en contra porque "no creemos que se deba hacer en el marco de una proposición de ley". "¿Vamos a presentar también una proposición de ley para reconocer el nivel C a las telefonistas de Salud? ¿También para los educadores del centro de San José? ¿Para el personal de Hacienda que está pidiendo que se amplíe el complemento de productividad a toda la plantilla?", ha planteado.

El parlamentario de Vox Emilio Jiménez ha afirmado que "es un fraude de ley usar la ley foral de Protección Civil, utilizando al Parlamento como coartada o instrumento para incrementar sus emolumentos, un asunto administrativo que deberían gestionar las partes con los órganos de representación". "Se utiliza al Parlamento para modificar los puestos de trabajo y valoración, que al final solo es una mejora retributiva", ha señalado.