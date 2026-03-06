UPN homenajea con motivo del 8M a tres mujeres "pioneras y referentes de los avances en igualdad en Navarra"

Imagen del homenaje de UPN con motivo del 8M - UPN

PAMPLONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

UPN ha homenajeado este viernes a tres mujeres "pioneras y referentes de los avances en igualdad en Navarra" en el transcurso de un acto en torno a la celebración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo.

En un comunicado, los foralistas se han reivindicado como "el motor de la igualdad en Navarra durante nuestros años de gobierno, estableciendo los pilares que hoy siguen vigentes, como la puesta en marcha del INAI o el impulso de las leyes forales de 2002 y 2015".

La primera de las mujeres homenajeadas ha sido Loren Albéniz, que fue la primera mujer de UPN con la responsabilidad de dirigir el Instituto Navarro de la Mujer en el Gobierno de Navarra, denominación entonces del actual INAI, labor que desempeñó entre 1996 y 2003.

"Ser la primera significa abrir camino donde no lo había, asumir decisiones complejas y sostener convicciones con serenidad", han puesto en valor los foralistas. A juicio de UPN, Albéniz desarrolló un trabajo que "no se quedó en lo teórico o simbólico", sino que "fue práctico, constante y eficaz". "Construyó avances reales desde la gestión, desde el equilibrio y desde la defensa de una igualdad entendida como oportunidad, mérito y libertad", han destacado.

La segunda mujer que ha merecido el reconocimiento de la formación foralista ha sido Pilarín Martínez, que en 1987 se convirtió en la primera alcaldesa de la historia de UPN.

De ella han puesto de manifiesto que ejerció "un liderazgo cercano, firme y coherente". "Abrió una puerta que después otras pudieron cruzar con más naturalidad. Y eso tiene un valor que el tiempo no borra", han apuntado. UPN ha añadido que "gracias a mujeres como ella, la igualdad dejó de ser excepción para convertirse en realidad cotidiana en nuestros municipios".

A pesar de que no ha podido estar presente en el homenaje, UPN también ha reconocido a María Teresa Viñes, viuda del fundador de los foralistas, Jesús Aizpún, con el que vivió "unos inicios que exigieron compromiso político, pero también personal y familiar". "Sin esa entrega, hoy no estaríamos donde estamos", han subrayado.

El acto ha contado también con la participación de Celia Pinedo, quien actualmente lidera el proyecto CompetencIA, en el que utiliza la Inteligencia Artificial para "mejorar el bienestar de mujeres con discapacidad", y es vicepresidenta de Innovactoras, proyecto que "visibiliza referentes femeninos en el ámbito STEAM".

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha clausurado el acto destacando de las tres mujeres homenajeadas que "representan todo lo que UPN ha hecho por la libertad de la mujer y son una inspiración para todo lo que nos queda por hacer".