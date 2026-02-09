UPN de Pamplona acusa a Asiron de hacer una "gestión lamentable" del servicio de alquiler de bicicletas eléctricas

PAMPLONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha acusado al alcalde de la ciudad, Joseba Asiron, de hacer una "gestión lamentable" del servicio de alquiler de bicicletas eléctricas, después de que el equipo de gobierno haya anunciado que licitará de nuevo el servicio en marzo, tras el anuncio de Ride On de su paralización por causa de impagos por parte del Ayuntamiento.

En una nota de prensa, la formación foralista ha subrayado que "la actual situación es responsabilidad exclusiva del actual equipo de gobierno, ya que el año pasado se liquidó la concesión heredada del gobierno de UPN".

"La realidad es que con UPN en el gobierno, el servicio funcionaba correctamente y era muy bien valorado por los pamploneses. Podía haber problemas, como con cualquier servicio, pero se solucionaban. Desde que Asiron tomó posesión, los problemas se han multiplicado y las decisiones adoptadas, siempre de forma improvisada y sin ninguna hoja de ruta, han ido de mal en peor", han señalado.

Concretamente, "tras los evidentes problemas del servicio y el primer anuncio de paralización del servicio por parte de Ride On", en abril del año pasado "se anunció la liquidación de la concesión heredada y la adquisición de todo el material por parte del Ayuntamiento".

Ride On "seguiría prestando el servicio por razones de interés público, mientras que el Ayuntamiento compensaría las posibles pérdidas de la empresa". "En ese momento, el concejal Joxe Abaurrea calificó el acuerdo como 'fantástico' y aseguró que con él se alcanzaban tres objetivos: 'estabilizar el servicio para garantizar una óptima prestación, garantizar su continuidad y abrir la puerta a la comarcalización del servicio'", han subrayado.

El acuerdo, que finalmente se hizo efectivo el 31 de julio, "ha demostrado ser un fracaso menos de un año después". "El acuerdo alcanzado no garantizaba nada y, de hecho, ha supuesto que el Ayuntamiento ha gastado 800.000 euros en adquirir un material del que ahora reconocen que no comprobaron su buen estado, lo cual es muy grave. Hemos asistido al típico 'modus operandi' de Abaurrea. Responsabilizar a UPN de su propia mala gestión y vender humo anunciando a bombo y platillo una solución que luego rara vez se traslada a la realidad", han manifestado los foralistas.

La formación regionalista también ha criticado el "oscurantismo del equipo de gobierno y la falta de explicaciones, tanto a la oposición como a los usuarios del servicio". "Si no es por nuestra rueda de prensa del lunes de la semana pasada denunciando la falta de bicicletas, el equipo de gobierno no habría explicado nada", han añadido.

En cuanto a "la solución ahora anunciada por el equipo de gobierno", desde UPN han puesto de manifiesto que "existe la preocupante posibilidad de que el servicio se mantenga en el mal estado actual al menos hasta el mes de diciembre".

"Según las fechas establecidas, en marzo se producirá la nueva licitación y se espera que el servicio esté a pleno rendimiento, incluida su comarcalización, en diciembre. Mientras, el equipo de gobierno espera llegar a un acuerdo con Ride On para una 'transición ordenada' que, en vista de lo alejadas que están las posturas de la empresa y el Ayuntamiento, nada parece indicar que se pueda producir. Tampoco ninguna garantía, y así lo ha reconocido Abaurrea, de que, aunque se alcance un acuerdo con Ride On, esta pueda prestar el servicio durante todo este tiempo", han explicado.

Por ello, y "a la espera de analizar en profundidad lo anunciado y de que se publique el pliego", los regionalistas han apuntado que "la solución no permite ser optimistas".

"El equipo de gobierno no para de dar bandazos, de improvisar y de huir hacia adelante, lo que queda claro con el asunto de la comarcalización. Cuando UPN sacó adelante este servicio para Pamplona, EH Bildu se opuso porque debía ser comarcal y gestionado por la Mancomunidad, algo en lo que se estaba trabajando en el momento de la moción de censura", han remarcado.

Posteriormente, "tras la adquisición de todo el material por parte del Ayuntamiento en abril de 2025, Asiron anunció que el Ayuntamiento firmaría convenios por separado con cada una de las localidades que así lo quisieran, y ahora, de nuevo, mantienen que será la Mancomunidad quien se hará cargo del servicio, algo que siempre ha sido complejo". "Estos constantes cambios de opinión, de nuevo, nos hacen dudar de la solución", han criticado.