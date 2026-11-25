PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha lamentado que la Comisión de Urbanismo del Consistorio haya rechazado este miércoles su propuesta para habilitar ayudas económicas a los afectados de la cooperativa Maristas II.

"Llevan mucho tiempo abandonados. Es el momento de pasar de las palabras a los hechos", han señalado los regionalistas en un comunicado.

La propuesta de UPN planteaba que la Oficina de Rehabilitación "calculase las subvenciones que corresponderían a Maristas II si se tratara de una comunidad de propietarios, estimadas inicialmente en unos 3,2 millones de euros, y que esa cuantía se incorporase como subvención nominativa a los presupuestos municipales".

"O hay voluntad de ayudarles, o no la hay. Eso era lo que se dirimía hoy en al Ayuntamiento: si sigue formando parte del problema o parte de la solución", han afirmado desde UPN, tras añadir que el Ayuntamiento "puede y debe contribuir económicamente a solucionar este problema", en la misma línea que ya ha planteado la formación foralista en los presupuestos generales de Navarra en el Parlamento.

Desde UPN han criticado que las reuniones mantenidas por el equipo de gobierno "no se hayan traducido en ninguna medida concreta para los afectados". "Mucha mesa, mucha reunión", han reprochado, lamentando que el resto de grupos "no solo no aportan ninguna solución concreta, sino que además critican las que planteamos los demás abandonando a la cooperativa Maristas II".

"El equipo de gobierno y el PSN siguen en las palabras y no en los hechos. Todos estos partidos, en el fondo, les están diciendo a los adjudicatarios 'que les den'", han criticado desde UPN, que han insistido en que Pamplona "debe formar parte de la solución, de modo que los 108 adjudicatarios no tengan que pagar las consecuencias de los problemas generados por las administraciones".