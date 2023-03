UPN de Pamplona reclama al Gobierno que "garantice la financiación del HUB de videojuegos"

PAMPLONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

UPN de Pamplona ha reclamado al Gobierno de Navarra que "demuestre su compromiso con el proyecto de HUB de videojuegos y animación" y ha pedido de nuevo al Ejecutivo foral que "garantice la financiación tras el rechazo de los grupos de la oposición en Pamplona de 1,7 millones de euros de fondos europeos para sacar adelante el proyecto".

"Tienen que demostrar su compromiso, nos preocupa la falta de voluntad del Gobierno de Chivite al permitir al PSN en Pamplona votar en contra y poner en riesgo un proyecto que han impulsado ellos mismos como parte del Clúster Audiovisual solo por castigar a este gobierno municipal", han mantenido desde el grupo regionalista.

UPN ha señalado que este proyecto cuenta ya con 1,7 millones de euros de subvención de los fondos europeos Next Generation EU "que consiguió el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Pamplona tras concurrir a la convocatoria para entidades locales". "No podemos entender la situación que han generado PSN, EH Bildu y Geroa Bai al no aprobar la modificación presupuestaria necesaria y tirar a la basura todo el trabajo realizado en un proyecto tan importante para Pamplona", ha criticado.

En este sentido, UPN ha destacado que es necesaria la implicación tanto del Ayuntamiento de Pamplona, el Clúster Audiovisual y el Gobierno de Navarra "en un proyecto importante para Pamplona y para Navarra". "No aprobar la modificación presupuestaria es un riesgo para que este proyecto salga adelante creando incertidumbre a Sodena, que es quien debe decir", ha explicado, asegurando que la "situación es crítica para el proyecto y cumplir los plazos".

UPN ha manifestado que mantiene la apuesta del equipo de Gobierno municipal por el HUB de videojuegos y animación, "que es un proyecto destinado a crear un laboratorio y espacio de encuentro del sector de las industrias creativas y digitales en un local municipal en el barrio de Mendebaldea". "Es un proyecto necesario para Pamplona, para el empleo, los jóvenes, la economía y para convertir nuestra ciudad en referente en un nuevo sector emergente", ha concluido.