UPN pide "contundencia" a los socios del Gobierno foral ante la corrupción y el PSN dice que ha puesto "pie en pared"

Archivo - El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha pedido este lunes "contundencia" a los socios del Gobierno foral frente a los presuntos casos de corrupción, mientras que el PSN ha afirmado que los socialistas han respondido "desde el minuto número uno" a estos casos, poniendo "pie en pared" y rechazando estas actuaciones.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, Javier Esparza ha afirmado de que "conformarse" con el cese del director general de Obras Públicas por el sobrecoste de la obra de Belate es "una broma de mal gusto" y ha criticado que "los intereses políticos de los socios están por encima de la decencia y de la honradez de un Gobierno".

"Estamos viendo cómo hay un PSOE en descomposición día a día y este fin de semana nos hemos aburrido de escuchar la palabra contundencia en todos los portavoces socialistas que han ido saliendo a la palestra. Pues yo pido contundencia también. Voy a pedir contundencia a los socios de Gobierno para no manchar más una institución como es el Gobierno de Navarra, contundencia a los socios para que aparten sus intereses políticos, su partidismo y que piensen que están siendo cómplices de una trama corrupta cuyo origen está en Navarra, cómplices de una presidenta María Chivite que está salpicada por la corrupción, una presidenta que quiso taparlo todo", ha criticado Javier Esparza.

Por su parte, la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha señalado que desde el Partido Socialista "la crítica contra la corrupción la hemos hecho desde el minuto número uno". "En el primer momento salió el secretario general, Pedro Sánchez, y puso pie en pared. Es algo que no vamos a tolerar y es que, de hecho, todavía está por demostrar ese halo que quieren vincular a la corrupción con el PSOE. Si alguien ha hecho algo, tendrá que responder ante la justicia y que lo pague. Ni la corrupción ni nada por el estilo tiene ningún tipo de cabida", ha afirmado.

Así, ha señalado que "no nos podemos hacer cargo de algo que hayan hecho una serie de personas". "Nosotros vamos a seguir trabajando con honestidad, con mucho trabajo, con muchísima responsabilidad y, desde luego, así seguirá", ha sostenido.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha afirmado que en su formación "tenemos muy claro que no toleramos ningún atisbo de corrupción y por eso estamos trabajando por conocer todos los hechos de manera rigurosa y garantizar una total transparencia, y llegará el momento de sacar las oportunas conclusiones y de exigir que se depuren responsabilidades si las hubiera".

Aznal ha señalado que "no nos podemos olvidar de que la derecha sigue con su estrategia de acabar con este Gobierno como sea y en este contexto desde EH Bildu pensamos que es más importante que nunca mantener unidas las mayorías progresistas y hacerlas valer para cerrar el paso a las derechas y a la ultraderecha y también para avanzar". "Para ello es indispensable reforzar la colaboración entre las fuerzas progresistas y dotarlas de un contenido de mínimos que nos permita seguir avanzando. Por eso, desde aquí, una vez más, hacemos un llamamiento en este sentido a las fuerzas progresistas", ha afirmado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha indicado que las nuevas informaciones referidas a las investigaciones policiales y judiciales "preocupan" y ha asegurado que su formación "tiene una posición clara desde el inicio, que es tolerancia cero ante la corrupción y frente a esa posible corrupción, la exigencia de responsabilidades, allá donde sea necesario".

Azcona ha afirmado que "nuestro papel en el seno del Gobierno de Navarra y en el ámbito parlamentario ha sido bastante claro y rotundo". "Fuimos claros cuando se ha constatado, por ejemplo, una mala gestión del modificado de Belate, pidiendo responsabilidades políticas sobre eso. Va a tener la oportunidad la presidenta de explicarlo también en comparecencia parlamentaria. Ella es la que ha derivado esas responsabilidades políticas y las podrá explicar aquí. Creo que hemos sido escrupulosos con eso. Con el resto, que tiene que ver con las investigaciones policiales y judiciales, también con rigor a la espera de las conclusiones de las mismas, que se constate o no la corrupción", ha indicado.

El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que hay una "grave crisis de corrupción que afecta al conjunto del Partido Socialista y me atrevo a decir que afecta también directamente a los socios, que parecen estar preocupados, pero mientras nos preocupamos, mantenemos y calentamos el sillón del Gobierno". "Mientras nos preocupamos, supuestamente, nos calentamos en el Gobierno, colocamos a nuestra gente, que esté calentita, cobrando. ¿Que hay casos de acoso en el Partido Socialista? Nos da igual. ¿Que hay casos de corrupción en el Partido Socialista? Nos da igual. ¿Dónde están las mujeres de izquierdas? Escondidas", ha afirmado.

A continuación, García ha señalado que no sabe "qué me da más vergüenza, que permitan este tipo de cosas, que no denuncien, o que no tengan valores, que no tengan ética para mantenerse en un Gobierno corrupto y en un Gobierno que permite el acoso a las mujeres". "Es vergonzoso, es lamentable", ha señalado. Además, ha reclamado a la presidente María Chivite la convocatoria de elecciones y ha descartado una moción de censura, porque supondría "perder el tiempo".

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha reconocido que están viviendo la situación con "preocupación", pero "dentro de un marco de normalidad política de un Gobierno de coalición". "Siempre hemos afirmado que nuestro compromiso está en el despliegue del acuerdo político programático que da sustento a este Gobierno. Creemos que es la mejor hoja de ruta para las familias trabajadoras de Navarra. Estamos siendo súper exigentes dentro del espacio progresista y dentro del marco del Gobierno de Navarra. Se creó la comisión de investigación porque lo exigimos desde Contigo-Zurekin. Se han depurado responsabilidades en el marco de la consejería de Obras Públicas porque lo exigimos desde Contigo-Zurekin. Todo el mundo sabe que este espacio político es infranqueable frente a la corrupción", ha asegurado.

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha afirmado que "el nuevo informe de la UCO ha puesto a Navarra en el epicentro de la corrupción, ha unido distintos actores y como siempre figuran navarros y la empresa Servinabar". "Los socialistas no han estado ni están para gobernar, sino para robar a manos llenas", ha criticado, para advertir de un "diagrama de entramados de corrupción" que se va tejiendo en Navarra, donde, según él, "el que no está robando está ocupado acosando a las propias compañeras del PSOE".