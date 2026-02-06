UPN pide explicaciones urgentes a Asiron y exige que se mantenga el servicio de alquiler de bicicletas eléctricas

PAMPLONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha pedido explicaciones urgentes al equipo de gobierno municipal después de que Ride On, empresa que presta el servicio de alquiler de bicicletas eléctricas en Pamplona, haya anunciado que finalizará el servicio el próximo viernes 13 de febrero, debido a que el Ayuntamiento de Pamplona "ha incumplido sus obligaciones adquiridas, principalmente en lo relativo a la financiación comprometida".

Según UPN, "el servicio ya se encuentra virtualmente paralizado debido a la falta de material, como avanzamos desde la formación foralista en una rueda de prensa esta misma semana, en la que se apuntó que, de una flota de 600 bicicletas, únicamente están en funcionamiento de forma recurrente entre 60 y 90".

"Esta misma semana, después de que pidiésemos explicaciones por el mal funcionamiento del servicio, el equipo de Asiron reconoció que éste presentaba problemas, e incluso que en este momento se encuentra peor que nunca, pero como siempre hacen, trataron de echar balones fuera hablando de la herencia recibida", ha contextualizado la formación foralista, que ha manifestado que con ellos en el gobierno municipal, el servicio "no solo funcionaba correctamente, sino que tenía unas valoraciones excelentes entre la ciudadanía y lo hacía sin coste para el Ayuntamiento".

"Ahora, no solo no funciona, sino que el equipo de gobierno esquiva una y otra vez dar explicaciones, tanto a la oposición como a los usuarios", ha explicado.

Según ha añadido UPN, "la propia Ride On apunta que el sistema ha funcionado de manera óptima siempre que ha contado con los fondos necesarios para su correcta operación y mantenimiento". En ese sentido, el grupo municipal de UPN ha indicado que "fue el actual equipo de gobierno el que, tras el primer aviso de la empresa de que dejaría de prestar el servicio por problemas económicos, decidió el 31 de julio de 2025 comprar todo el material, asumir la gestión del servicio y delegarlo en la propia Ride On".

UPN ha añadido, en un comunicado, que, "según la empresa, el Ayuntamiento ha retenido todos los pagos a la empresa desde septiembre de 2025", algo que "hemos recibido con estupor, debido a que solo un mes después, el equipo de gobierno sacó una campaña de captación de nuevos abonados para un servicio que, según la empresa que lo prestaba, el Ayuntamiento no estaba pagando".

"Hablamos de un servicio que, al menos durante el gobierno de UPN, siempre ha sido muy bien valorado por los usuarios. Pamplona no puede perder este servicio y el equipo de gobierno debe dar explicaciones urgentemente, no solo a nosotros, sino también a los miles de usuarios y abonados que está dejando en la estacada", han concluido los foralistas.