UPN plantea 5.000 viviendas en el Valle de Egüés y acusa a Chivite de "improvisar" con su anuncio sobre Sarriguren

PAMPLONA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, y la alcaldesa de Valle de Egüés, Xuriñe Peñas, han presentado este viernes la ejecución de un nuevo desarrollo urbanístico para promover la construcción de 5.000 viviendas, la mitad de ellas protegidas, en el Valle de Egüés, "actuación que ayudaría a mitigar la escasa oferta de vivienda nueva para los ciudadanos de Pamplona y la comarca", en palabras de Ibarrola.

La formación regionalista ha hecho este anuncio en una rueda de prensa y ha acusado de "improvisación" a la presidenta María Chivite, después de que haya anunciado a su vez la construcción de 4.000 viviendas en Sarriguren.

Cristina Ibarrola ha indicado que las declaraciones de Chivite "forman parte de una improvisación justo un par de horas antes de esta rueda de prensa, sin ningún tipo de trabajo previo". Así, ha defendido que UPN trabaja para "dar soluciones" y Chivite lo hace "a golpe de titular". Además, ha señalado que "esto no es una guerra de una modificación u otra, esto es algo mucho más serio".

Por su parte, la alcaldesa del Valle de Egüés ha señalado que la situación "es muy triste" porque acudía a la rueda de prensa "muy ilusionada a presentar un proyecto trabajado, y nos encontramos con una nota de prensa que dice que van a hacer un PSIS". "Me hubiera gustado que el Gobierno de Navarra me hubiese preguntado o me hubiera dicho que estaban pensando en hacer un PSIS en el Valle de Egüés", ha indicado.

Cristina Ibarrola ha afirmado que el anuncio de Chivite "suena a broma". "Si el problema no fuera tan importante, si no lleváramos tanto tiempo para construir vivienda, y si no tuviéramos a más de 20.000 personas en espera de vivienda protegida, sería como para reírse", ha señalado.

Ibarrola ha destacado que "Chivite lleva seis años gobernando, tiene un montón de PSIS paralizados y sería bueno que agilizara los que tiene antes de abrir otros". Igualmente, ha dicho que "sería bueno" que la presidenta "hablara con los alcaldes, aunque no sean de EH Bildu o PSN".

En cuanto a los detalles del proyecto propuesto por UPN, esta movilización de suelo se sitúa de manera concreta en un área de 1.176.000 metros cuadrados colindante con el núcleo de Sarriguren.

"Hablamos de una extensión prácticamente similar al actual desarrollo de Sarriguren", ha expresado Xuriñe Peñas, quien ha remarcado que según sus estimaciones podría lograrse la aprobación de este nuevo desarrollo "en alrededor de 16 meses". "Vamos a ser lo más ágiles posible, y por ello vamos a convocar ya mismo una comisión extraordinaria de urbanismo", ha explicado.

Peñas espera encontrar "facilidades por parte del Gobierno de Navarra para este desarrollo, que es fundamental en el contexto actual".

Ibarrola ha defendido esta actuación ante la "grave situación" existente para acceder a una vivienda protegida en Navarra, "donde contamos con una lista de espera de 20.800 unidades familiares". "Atendiendo a las entregadas en 2024, que fueron 277, harían falta 68 años para cubrir la demanda, por lo que UPN va a movilizar suelo allí donde tiene responsabilidades de gobierno", ha explicado.

Paralelamente, Ibarrola ha exigido mayor celeridad "en el desarrollo de los planes de Echavacoiz y de Donapea, 17.000 viviendas en total". "El primero está paralizado por la radical oposición de EH Bildu, socio del PSN, y el otro lleva un retraso injustificable y sigue enfrascado en el proceso de participación", ha criticado.

MEDIDAS PARA "FACILITAR" EL ACCESO A LA VIVIENDA

Además, la presidenta de UPN ha presentado dos proposiciones de ley dentro de una batería de medidas "fiscales, legales y de planteamiento para facilitar el acceso a la vivienda en Navarra".

Por una parte, la primera de las proposiciones de ley consiste en la exención del 100% de los rendimientos derivados del alquiler a aquellos propietarios que alquilen su vivienda en torno al índice de precios de referencia, sin necesidad de que la vivienda se encuentre en zona tensionada.

Por otra parte, Ibarrola también ha anunciado una propuesta de reforma de la ley foral de Vivienda con el fin de promover un cambio técnico "plenamente viable" relacionado con los sistemas de ventilación. "El fin de esta medida es facilitar la división de viviendas y la implantación de viviendas en plantas bajas allí donde el planeamiento lo permita. Esta propuesta conllevará asimismo una modificación de la ordenanza municipal propuesta por UPN que fue apoyada por todos los grupos del Ayuntamiento de Pamplona", ha señalado.

En materia fiscal, Ibarrola también ha insistido en dos medidas ya presentados por la formación regionalista. En primer lugar, la exención de IRPF a menores de 30 años con ingresos inferiores a 30.000 euros; y, en segundo lugar, mayores deducciones en rehabilitación prorrogando los incentivos fiscales a la rehabilitación de viviendas para mejorar la eficiencia energética para "paliar el agotamiento de los fondos europeos".

En cuanto a modificaciones legales y de planeamiento, Ibarrola también ha detallado la apuesta de UPN por incrementar el silencio positivo cuando la administración se demore en la elaboración de informes, "obligando de verdad a las administraciones a cumplir los plazos en materia de licencias urbanísticas". "Proponemos dos meses de plazo", ha señalado.

La presidenta regionalista ha propuesto también reducir plazos y tiempos en la aprobación de los planes urbanísticos, así como, en el ámbito estatal, modificaciones en materia de vivienda y arrendamientos para dar mayor seguridad a los propietarios que desean alquilar ante impagos y posibles riesgos de 'okupas'.