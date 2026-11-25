Acto de UPN-PP este miércoles. - PABLO LASAOSA

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista al Congreso por la coalición UPN- PP, Leticia San Martín, ha defendido la necesidad de proporcionar "una protección que sea verdaderamente efectiva" a las mujeres víctimas de violencia de género, y de dotar de protección también a sus hijos.

Asimismo, ha mostrado el compromiso de la coalición para realizar una auditoría de las políticas y los recursos públicos empleados en esta causa para "saber qué está fallando y a rendir cuentas a toda la sociedad". A este respecto, ha señalado que, en España, desde el año 2018, las agresiones sexuales se han incrementado un 74,2% y las violaciones un 95,6%. Navarra, ha apuntado, ha sido la segunda comunidad con mayor tasa de violencia de género en 2024 y 2025, "y en 2026 va por el mismo camino".

"Algo está fallando de manera estrepitosa en la prevención, asunto en el que hay que incidir, y debemos evaluar cada acción política, cada política pública para llegar a la mejor atención a las víctimas, sí, pero, sobre todo, para saber prevenir que las niñas y las mujeres se conviertan en víctimas", ha señalado.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, San Martín ha recordado a las 47 mujeres asesinadas en lo que va de año en España, dos de ellas en Navarra.

A este respecto, ha considerado "intolerable" que las mujeres víctimas de violencia "no se sientan protegidas por las instituciones públicas, como ha pasado, con los fallos de los dispositivos telemáticos que alertan a las mujeres víctimas de violencia de género de la presencia cercana de su agresor".

"Nos parece un asunto gravísimo que, cuando menos, ha incrementado el pánico que ya venían sintiendo muchas mujeres, y, en algunos casos, también su desprotección ante sus agresores. Un asunto al que, además, se suma que haya podido cometerse un posible fraude en la utilización de fondos públicos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para la protección de víctimas de violencia de género y que actualmente está investigando la Fiscalía Europea", ha señalado.

Además, ha manifestado que en este asunto "llueve sobre mojado", porque "los fallos en las pulseras se unen a la conocida como Ley del solo sí es sí, que ha conllevado, al menos, 126 excarcelaciones y 1.233 reducciones de condena, también en Navarra". "Como sociedad no podemos permitir que haya una sola mujer agredida ni una sola mujer que siga viviendo con miedo", ha aseverado.

Según ha concluido, "se pueden implantar políticas de protección más eficaces". "Todo pasa por un Gobierno que respete a las mujeres. Es imprescindible un cambio de ciclo político en España, también para la igualdad y la lucha contra la violencia hacia las mujeres", ha sentenciado.