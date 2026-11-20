Acto de este viernes UPN-PP. - PABLO LASAOSA

PAMPLONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de UPN-PP al Congreso, Sergio Sayas, ha llamado este viernes a concentrar el voto en la coalición el próximo 29 de noviembre para "arrebatar al PSOE el último escaño por Navarra". Según ha explicado ante los medios, "el seguimiento electoral interno de la coalición sitúa a UPN-PP y al PSOE en la pugna por ese diputado, con una diferencia de 6.000 votos".

"Si dividimos el voto, si no lo concentramos en UPN-PP, abaratamos el escaño del Partido Socialista y lo conseguirá", ha advertido Sayas, quien ha asegurado que la coalición es "a única fuerza en condiciones de disputar ese último escaño al PSOE" y ha pedido que en el Senado se marquen las tres casillas de UPN-PP. "Si se reparten las X, gana la izquierda", ha afirmado.

Sayas se ha dirigido también a quienes quieren un cambio de gobierno: "El cabreo no cambia gobiernos. Lo que cambia el gobierno es votar con cabeza y con responsabilidad", ha señalado.

Sobre el cara a cara de anoche entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, Sayas ha afirmado que Sánchez "estuvo noqueado desde el principio" y que Núñez Feijóo "ganó por goleada". Ha reprochado a Sánchez que eludiera las preguntas sobre la financiación del PSOE y lo ocurrido en Ceuta.

De Feijóo ha destacado que "vimos a un Feijóo solvente que fue con cifras, que fue con datos, pero que sobre todo fue con un proyecto para España". "Ayer el debate ganó la decencia y la decencia ganará las elecciones el próximo día 29", ha expuesto.

En materia de inmigración, Sayas se ha comprometido a reforzar las fronteras y ha defendido "una política de entrada legal y ordenada, orientada al trabajo y a la integración". También ha anunciado que el PP pondrá fin a las regularizaciones masivas y ha afirmado que "quien delinca será expulsado inmediatamente".