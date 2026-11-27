El candidato de UPN-PP al Senado, Javier Esparza, interviene en un acto de campaña en la Plaza del Castillo. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista al Senado por la coalición UPN-PP, Javier Esparza, ha llamado este viernes al voto para "abrir otro tiempo en España que ayude a cambiar las cosas en Navarra" y ha asegurado que un cambio en el Gobierno central "supondrá que el PSOE tenga más difícil volver a traicionar Navarra, que tenga más difícil volver a vender Pamplona".

Así lo ha afirmado en un acto de campaña en la Plaza del Castillo de Pamplona, en el que ha estado acompañado por el resto de candidatos de la coalición al Congreso y el Senado, y en el que también ha intervenido la número dos a la Cámara Alta, Maribel García Malo.

Esparza ha afirmado que durante esta legislatura ha habido un "gran elefante blanco en el salón de la política navarra", en referencia a Santos Cerdán, Antxon Alonso, José Luis Ábalos, Koldo García y las obras de los túneles de Belate. En este sentido, ha destacado que este jueves "el elefante blanco generó de nuevo un temblor en el Palacio de Navarra y en la propia presidenta Chivite" con el informe de la UCO que "ve posibles delitos penales" en la adjudicación de estas obras.

"Un gobierno decente, una presidenta decente, habrían dado la palabra a los navarros en el momento en el que Cerdán entró en la cárcel de Soto del Real", ha defendido, para criticar que "optaron por lo contrario, por defender y por no asumir responsabilidades políticas". Ha remarcado que UPN "tenía motivos de sobra" para denunciar la adjudicación de Belate a la Guardia Civil "en defensa de los intereses de los ciudadanos".

Frente a la gente que le traslada sus dificultades por las listas de espera en sanidad, para el acceso a una vivienda o ante la valoración de la dependencia, el candidato al Senado ha reprochado que María Chivite diga "lo bien que va Navarra" y "el que diga lo contrario es un fascista". "Sería bueno que la señora Chivite pisara la calle, que saliera de ese despacho y que escuchara a la gente porque no es normal lo que está pasando en esta tierra", ha censurado.

Javier Esparza ha resaltado que "ya hemos esperado bastante" para que lleguen estas elecciones generales y ha afirmado que el domingo "vamos a cambiar el Gobierno de España" y "vamos a dar el primer paso" para que, en las elecciones forales de mayo, "cambie el Gobierno en Navarra". "Queremos que Navarra tenga fuerza en el Congreso y en el Senado desde el primer día en este cambio", ha subrayado.

Esparza ha criticado la campaña del PSOE "metiendo miedo a la gente y contando mentiras una tras otra" y la ha contrapuesto a "las propuestas de Alberto Núñez Feijóo y la coalición UPN-PP". Ha acusado a los socialistas de haber mentido "sin pudor alguno" al decir que "vamos a reducir derechos de las mujeres", que "vamos a bajar las pensiones" cuando "ya hemos dicho que vamos a actualizarlas conforme suba el coste de la vida"; o cuando dicen que "no vamos a aceptar el resultado electoral". "Quienes no han aceptado nunca los resultados electorales ni las leyes son sus socios, son EH Bildu, Junts y ERC", ha replicado. "A unos Pedro Sánchez los ha indultado y a otros, terroristas, los está sacando de la cárcel", ha afirmado.

Igualmente, ha asegurado que "mienten cuando dicen que no vamos a hacer" el tren de alta velocidad o la segunda fase del Canal de Navarra y "cuando dicen que los servicios públicos se van a reducir". En este sentido, ha señalado que "la competencia de la inmensa mayoría de los servicios públicos que se prestan en Navarra a los ciudadanos se gestionan desde el Gobierno de Navarra". "Así nos va en sanidad, así nos va en educación, así nos va en servicios sociales o así nos va en vivienda", ha añadido.

Por otro lado, ha preguntado al PSN si "está dispuesto a gobernar Navarra con EH Bildu" y ha considerado que su "silencio le delata". "A estas alturas ya saben que son tercera fuerza política en esta Comunidad, saben que la segunda fuerza política en Navarra va a ser EH Bildu y saben que UPN va a ganar las elecciones por cuarta vez consecutiva" en las próximas elecciones forales, ha asegurado.

"Por eso, que el PSOE pierda poder en Madrid, que Sánchez deje de ser presidente, que Saiz deje de ser ministra, es un golpe importante y duro para este Partido Socialista. Que cambie el Gobierno de España supondrá que el PSOE tenga más difícil volver a traicionar Navarra, que tenga más difícil volver a vender Pamplona", ha manifestado.

El candidato al Senado ha recordado que la coalición UPN-PP ha dicho "claramente que queremos que se suprima" la disposición transitoria cuarta de la Constitución y va a "defender la memoria, la dignidad y la justicia y la verdad para las víctimas del terrorismo". "Vamos a decir a los que han gritado 'UPN kanpora' que en Navarra cabemos todos, que también pueden estar ellos sin ningún problema", ha indicado.

Por todo ello, ha pedido el voto para UPN-PP para "abrir otro tiempo en España que ayude a cambiar las cosas en Navarra". Ha asegurado que es "el voto que más les duele, que no quieren que se emita, es el voto que les quita el sueño a Sánchez, a Chivite, a Cerdán y a Otegi" porque "es el único que asegura que Pedro Sánchez saldrá de la Moncloa y que Otegi no volverá a decir nunca más presos por presupuestos", ha recalcado. "Estamos en la recta final de una campaña decisiva en la que nos jugamos mucho, nos jugamos qué futuro queremos para España y para Navarra", ha concluido.

Por su parte, la número dos al Senado, Maribel García Malo, ha asegurado que el cambio de gobierno "está más cerca que nunca" por eso ha pedido el voto a "todos los navarros y a todas las navarras que creéis que España y Navarra merecen más".

Ha realizado un llamamiento a "quienes nos habéis votado siempre" para que "volváis a confiar en esta coalición" para "hacer posible el cambio que tantos navarros esperan". A quienes "todavía tenéis alguna duda", ha pedido que "tengáis memoria y que os preguntéis si de verdad queréis que todo siga igual, porque si no es así, tenéis una alternativa" con el proyecto de Alberto Núñez Feijóo.

También se ha dirigido a quienes "no nos habéis votado", para pedirles que "nos deis una oportunidad y que nos juzguéis por nuestras propuestas, por nuestro trabajo y por nuestro compromiso con Navarra y con España y no por perjuicios ni por etiquetas". Finalmente, ha apelado al voto de quienes "estáis decepcionados, cansados o enfadados después de estos años de gobiernos de Pedro Sánchez y de María Chivite". "Entiendo vuestra frustración, pero quedarse en casa no cambia absolutamente nada. La abstención no corrige errores. Lo único que cambia las cosas es votar", ha subrayado.

García Malo ha resaltado que el domingo "no basta con querer un cambio, hay que votarlo, y este domingo podemos conseguirlo y desde Navarra podemos contribuir a sacar a Sánchez de la Moncloa y abrir una etapa en la que gobernar vuelva a consistir en ocuparse de los problemas de la gente". Por eso, ha llamado a votar "con convicción" y "decisión" a la coalición UPN-PP para "ser la mayoría que abra una nueva etapa de esperanza para España".