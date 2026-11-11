UPN propondrá crear una partida de 3 millones de euros para que "el Gobierno resuelva el problema" de Maristas

Archivo - Juan Luis Sánchez de Muniáin, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

UPN presentará una enmienda a los Presupuestos de 2027 para crear una partida específica de tres millones de euros para que el Gobierno de Navarra "resuelva el problema de los adjudicatarios de vivienda protegida en Maristas, a la vista de que esta medida es compatible con la legislación".

Esta es una de las propuestas que UPN plantea para favorecer el acceso a la vivienda en diferentes leyes que se encuentran en tramitación o vigentes, y que han sido presentadas en rueda de prensa por los parlamentarios Juan Luis Sánchez de Muniáin y Leticia San Martín este miércoles, precisamente coincidiendo con la huelga general convocada por la vivienda.

En cuanto a la partida específica para Maristas, Sánchez de Muniáin ha indicado que aunque "en el Ayuntamiento de Pamplona digan que es imposible, es perfectamente posible que el Gobierno y el Ayuntamiento ayuden y resuelvan económicamente, es decir, con recursos económicos, un problema que ellos han creado a 108 familias que tienen derecho a su vivienda protegida y que no la pueden adquirir ni se puede construir precisamente por una serie de problemas que los ha creado el propio ayuntamiento y el propio Gobierno".

Por otro lado, UPN plantea en materia de vivienda una "alternativa al mecanismo de las zonas tensionadas, que se ha demostrado que no funciona". "Proponemos que se apruebe una exención en el IRPF que alcance al 90% de los rendimientos de alquiler. Y que esa exención sea, precisamente, para quienes cumplan determinados objetivos de renta y plazo en los contratos de arrendamiento", ha explicado.

"Es decir, que quien se decide a alquilar más barato tenga una recompensa fiscal en el sentido de que se pueda descontar hasta el 90% de las rentas de alquiler. Quien, por otro lado, no decida alquilar a precio de mercado puede hacerlo, pero no se beneficiará de esa exención. Es decir, no prohibimos que se alquile a precio de mercado, sino que favorecemos a aquellos que deciden alquilar por debajo del precio de mercado", ha remarcado.

Otra propuesta en materia fiscal es la recuperación del mecanismo de la cuenta de ahorro vivienda, para que "las personas, especialmente los jóvenes, que decidan ahorrar parte de sus ingresos depositándolos en una cuenta ahorro disfrutarán de la correspondiente deducción en la cuota íntegra del IRPF".

Otra medida es que los menores de 30 años con ingresos inferiores a 30.000 euros "no paguen IRPF en determinadas condiciones para que ese dinero lo puedan destinar a emprender algún tipo de trabajo o negocio, pero sobre todo también a poder destinarlo a la adquisición de una futura vivienda".

UPN también propondrá modificar la ley de cambio climático, que se encuentra en tramitación, y que contiene "unas exigencias que en algunos casos obstaculizan o imposibilitan la creación de viviendas y en otros casos determinan unas exigencias a las viviendas que se han demostrado inviables".

Por ejemplo, se obliga a "reservar en superficie, en cada planeamiento, un área para la generación de energía de todas las viviendas que se van a crear". También, entre otras cuestiones, ha criticado "la obligación de que las viviendas existentes tengan que alcanzar en el plazo ya de un año una calificación energética A o B", cuando "no la alcanzan el 91% de nuestras viviendas".

"NO CABE MAYOR DESVERGÜENZA" QUE "ABANDONAR SU RESPONSABILIDAD"

En relación a la huelga general de este miércoles, Muniáin ha afirmado que "justo en el momento de mayor crisis de vivienda protegida, el gobierno que es causante de esta situación se va de huelga". "Cuando hay más de 26.000 demandantes de vivienda protegida que no pueden satisfacer su necesidad, cuando está el alquiler hundido por normas y exigencias de este Gobierno, es decir, con esta lista de gente que no puede acceder a la vivienda porque el gobierno no facilita o no dispone de vivienda protegida en cantidad suficiente, la consejera se va de huelga", ha apuntado.

Según ha añadido, "la oferta de alquiler está hundida, en caída libre, con unas normas desafortunadas, y la desconfianza y la inseguridad creada por este Gobierno, por el Gobierno de Chivite, justo en este momento su respuesta es irse de huelga por la situación que ellos mismos han creado". "No cabe, a nuestro juicio, mayor desvergüenza que quienes tienen la obligación de ocuparse en intentar resolver el problema de la vivienda abandonen su trabajo y su responsabilidad, aunque sea por un día", ha reivindicado.

Y "particularmente bochornosa" es, a su juicio, "la situación provocada por el Partido Socialista y por Bildu y sus socios en este Parlamento". "No solo no vienen a realizar su trabajo, sino que además impiden que los demás sigamos con nuestra labor ordinaria. Usaron su mayoría para cerrar este Parlamento y suspender todas las sesiones que estaban previstas. Queramos o no, tenemos que estar de huelga. Esto no se asemeja a una huelga, esto se asemeja más a un cierre patronal", ha criticado.

Según ha subrayado, "esto es una huelga electoral y lo están haciendo, entre otras cosas, con los medios y los recursos de todos los ciudadanos". "Y hoy han decidido que el Parlamento no funcione precisamente por unos motivos puramente electorales", ha considerado.

Además, "los servicios jurídicos de este Parlamento nos han recordado que los parlamentarios no tenemos una relación laboral, que no somos trabajadores 'stricto sensu' y que, por lo tanto, no nos asiste el derecho a la huelga, igual que asiste a todos los trabajadores". "Por lo tanto, quienes hoy dicen estar de huelga van a seguir cobrando, van a seguir representando, aunque estén en la calle en lugar de estar realizando sus funciones en este Parlamento", ha manifestado.

ÁMBITO NACIONAL

Por su parte, Leticia San Martín ha señalado que "no permitiremos que la legislación nacional invada o recorte las competencias forales que tenemos en vivienda", competencias que en Navarra "han sido ejercidas prácticamente desde la aprobación de la ley del Amejoramiento y que ha sido ejercida especialmente bien por gobiernos de UPN".

En segundo lugar, en relación a la legislación nacional, UPN pretende "recuperar la confianza de los arrendadores con el fin de que se incremente la oferta de alquiler accesible". "Para ello proponemos tres cosas. En primer lugar, suprimir de la ley nacional de Vivienda las zonas de mercado tensionado, una normativa que nosotros siempre hemos considerado sectaria y que se ha comprobado, de hecho aquí en Navarra lo hemos comprobado, que lo único que hace es reducir drásticamente la oferta de alquiler. Aquí en Navarra la propia Cámara de Comptos ha establecido que la reducción ha sido de un 44% de oferta de vivienda gracias o, desgraciadamente, en relación a estas zonas de mercado tensionado", ha indicado.

Según ha añadido, "otra de las consecuencias de estas zonas de mercado tensionado es la expulsión de los posibles inquilinos con menos ingresos, porque se ven claramente perjudicados frente a aquellos que tienen una solvencia económica y que, lógicamente, ante tan poca oferta de vivienda, se ven elegidos por los propietarios para el alquiler".

Por otro lado, "nos parece también fundamental introducir cambios en la legislación de arrendamientos urbanos para acotar o reducir la posibilidad de las prórrogas automáticas". "Y por último, nos parece también necesario hacer frente a la ocupación ilegal, introduciendo modificaciones tanto en la legislación civil como en la legislación penal, de forma que se impida que los ocupas ilegales invoquen a esa artimaña de decir que esa vivienda o ese local que han ocupado ilegalmente es su domicilio, para poder así impedir su expulsión", ha concluido.