UPN propone ayudas de hasta 200 euros para familias con hijos menores de 3 años y otra de 1.000 euros por nacimiento

PAMPLONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

UPN se ha comprometido a que, si gobierna tras las elecciones de mayo, presentará, en los seis primeros meses de legislatura, una nueva ley integral de protección y apoyo a las familias en Navarra y ha destacado la puesta en marcha de medidas como el aumento de la ayuda de los 100 euros mensuales para todas las familias con hijos menores de 3 años y de hasta 200 euros en caso de que trabajen los dos progenitores o sea una familia monoparental; o la puesta en marcha de una ayuda de pago único de mil euros por nacimiento o adopción de cada hijo.

En rueda de prensa, el presidente de UPN y candidato a la Presidencia del Gobierno, Javier Esparza, ha señalado que los objetivos de las medidas son "el reconocimiento y protección a todas las familias, la mejora de la capacidad económica de las familias con hijos y una apuesta por la conciliación laboral y familiar".

Ha expuesto que proponen medidas como bajar los impuestos de "forma importante" a todas las familias "para evitar ser la Comunidad que peor las trata". En concreto, ha hablado de deflactar de forma progresiva la tarifa del IRPF, así como los mínimos personales y familiares y en cuanto a la ayuda de los 100 euros, UPN plantea "una ayuda de 100 euros mensuales para todas las familias con hijos menores de 3 años, ayuda que se incrementará hasta 150 euros mensuales cuando uno de los dos progenitores trabaje y hasta 200 euros mensuales cuando trabajen los dos o sea familia monoparental". A esto, ha continuado, "sumamos una ayuda de otros 100 mensuales para las familias con hijos de entre 3 y 7 a partir del tercer hijo".

Otras medidas fiscales propuestas pasan por deducciones específicas para familias numerosas, por recuperar el sistema de reducciones para los mínimos personales y familiares, declarar exentas del IRPF las prestaciones por maternidad y paternidad, aumentar la deducción por alquiler de vivienda para familia numerosa y poner en marcha una ayuda de pago único de mil euros por nacimiento o adopción de cada hijo.

Entre otras medidas para ayudar a la conciliación, UPN plantea una deducción en el Impuesto de Sociedades de hasta un 15% de los gastos de las empresas que implanten medidas que favorezcan la conciliación (flexibilización de horarios, jornada continua, teletrabajo...) hasta un máximo de 6.000 euros; hacer gratuita la etapa del ciclo 0-3 años y "priorizando para el acceso a las familias en las que los dos progenitores trabajen y a las monoparentales"; ayudas directas para contratar personal cuidador para hijos, personas dependientes cuando ambos trabajen o familias monoparentales; y un sistema de ayudas a la excedencia y reducción de jornada "primando si las elige el hombre". En el caso de las excedencias, con cantidades de hasta 700 euros mensuales y 800 si se acoge un hombre y en el caso de la reducción de jornada de hasta 350 euros mensuales, de 400 si se acoge el hombre.

Preguntado por el coste de todas estas medidas, Javier Esparza ha señalado que no tiene el dato. Ha defendido que "todas las familias necesitan ayuda, no es de recibo que las familias navarras estén peor tratadas que el resto de las familias españolas". "Los gobiernos tienen que actuar y tomar decisiones", ha opinado, para señalar que "hay cuestiones que se hacen vinculadas a la renta pero no tiene que estar todo vinculado a la renta". "Lo que no se puede es utilizar el régimen foral para tratar peor a las familias", ha dicho.

Se trata de medidas "para ayudar a las familias de Navarra". "Este Gobierno no les está ayudando a hacer frente a la subida de la luz, del gas, del gasoil; en Navarra se está ayudando mucho menos que en otras CCAA, gastos además que se encarecen cuando tienes hijos", ha dicho Esparza, para añadir que "no se les ayuda a compaginar el trabajo y con el cuidados de hijos, de personas mayores, con medidas efectivas que favorezcan la conciliación...".

A su juicio, "este Gobierno está utilizando el régimen foral para tratar a las familias navarras peor que al resto de familias del resto del país". "En Navarra cada día crece más el peso de la población mayor de 65 años, es una sociedad que envejece, es una sociedad que está en una profunda transformación, con dos retos demográficos, la longevidad y la caída de la natalidad", ha expuesto.

Según ha precisado, "de 2008 a 2021, en Navarra el número de nacimientos ha caído un 28% y cada año fallecen más personas de las que nacen". "Hay personas que no quieren tener descendencia, pero no son la mayoría. La última encuesta de fecundidad de 2018 dice que de las mujeres que no tienen hijos, un 7% dice desear tener un hijo y un 70 por ciento desearía dos o más. Se traduce que hay 35.000 mujeres en Navarra que dicen que tienen menos hijos de los que desearían y no tienen por razones de índole económico, laboral o de conciliación", ha manifestado el presidente de UPN.