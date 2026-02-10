UPN y PSN de Pamplona rechazan el "vandalismo sufrido a raíz de la manifestación convocada por GKS" en enero

PAMPLONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes, con los votos a favor de UPN y PSN y los votos en contra de EH Bildu y Contigo-Zurekin, una declaración en contra del "vandalismo sufrido a raíz de la manifestación convocada por GKS el pasado 31 de enero" en la capital navarra.

La declaración, propuesta por UPN, critica en un primer punto "el vandalismo que se produjo los pasados días 30 y 31 de enero a raíz de la concentración convocada por GKS, y que sufrieron numerosos comercios, edificios y oficinas municipales".

En un segundo punto, se rechazan "igualmente los actos vandálicos que habitualmente tienen lugar cuando se convocan manifestaciones, concentraciones y actos de este sector de la sociedad".

En tercer lugar, se insta al equipo de gobierno a "actuar con contundencia contra los responsables de estos actos", y, por último, se muestra la "solidaridad" del Ayuntamiento "con los vecinos y comercios afectados por estos incidentes".