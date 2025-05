UPN reprocha al Gobierno foral que no concrete dónde se van a ubicar los nuevos centros para menores migrantes

PAMPLONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

UPN ha reprochado este jueves al Gobierno de Navarra que no haga pública la ubicación de los dos nuevos centros de acogida a menores migrantes que se abrirán en los próximos días en la Comarca de Pamplona, mientras la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ha replicado que por protección de los menores no se ofrecen las direcciones exactas.

Maeztu ha afirmado, en respuesta a una pregunta de UPN en el pleno del Parlamento, que el Gobierno de Navarra abrirá la semana próxima un nuevo centro de observación y acogida (COA) para menores migrantes en la Comarca de Pamplona y en unas semanas abrirá otro centro en Pamplona.

Asimismo, ha explicado que el Gobierno foral lleva "meses trabajando para buscar alternativas residenciales" al posible reparto de menores derivado de la modificación de la ley de extranjería. "Ya tenemos identificadas nuevas instalaciones para abrir hasta 100 plazas", ha indicado, si bien ha señalado que se debe "esperar a conocer el detalle de los menores que llegarán a Navarra y después iremos abriendo los recursos".

Respecto a las críticas de UPN de que no se indique la ubicación de los dos nuevos centros, Maeztu ha subrayado que la ley de protección de la infancia y el interés superior del menor impiden indicar "en qué calle viven". "Ya he dicho que van a estar en Pamplona y en la Comarca de Pamplona. ¿Qué quiere? ¿Que le dé la dirección? Eso no se hace en ningún caso", ha advertido.

A continuación, ha preguntado a UPN "qué es exactamente lo que les preocupa". "¿O es que tienen tantos prejuicios que lo que les preocupa es que estos centros estén en un lugar u otro? ¿O dicen menores sí, pero no en los municipios donde ustedes gobiernan?", ha planteado.

La parlamentaria de UPN Cristina López ha afirmado que "no entendemos el secretismo, no entendemos que el Gobierno anuncie que va contar con más recursos y no aporte datos como su ubicación concreta, el tamaño, el tipo de recurso o cuándo podrán estar operativos".

López ha señalado que "en cuatro días se va a abrir un COA en algún punto de la Comarca de Pamplona y en unas semanas se va a abrir un COA en algún barrio de Pamplona, pero el Gobierno no quiere desvelar dónde". "No entiendo por qué", ha apuntado.

Además, la parlamentaria foral ha indicado que "nos preocupa seriamente que los nuevos espacios no vayan a ser suficientes para cubrir todas las necesidades y hacerlo en condiciones dignas para todos los menores, sin que se generen situaciones de riesgo de ningún tipo".

Critina López ha afirmado que "el número de nuevas plazas que ha anunciado el Gobierno no da para todo". "Además, la estancia en los COA es temporal y habrá que disponer de espacios y recursos para cuando esos menores los dejen. El sistema para atender a menores migrantes no acompañados está saturado y no está preparado para afrontar la situación que viene. Ya vamos tarde", ha señalado.

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez, ha indicado que "la política de puertas abiertas y efecto llamada han dado lugar a este grave problema que seguirá aumentado". "¿Cuántos más podemos acoger? ¿Mil, diez mil, un millón? Debe primar el sentido común", ha afirmado

En su opinión, los menores migrantes "deben estar con sus padres, con sus familias, y no podemos acoger a todos". "Muchos vienen de Marruecos. Marruecos es un Estado soberano. No tenemos por qué atender a esas personas. En España hay pobreza, hay abandono de las familias, nuestros hijos no se pueden emancipar, y los mayores no pueden pagar residencias. Parece que no inetresan esas necesidades de los navarros", ha señalado, para exigir "la deportación o repatriación" de los menores migrantes.