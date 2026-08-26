UPN requiere al Gobierno foral que coloque las banderas de Navarra y España en el Palacio de Rozalejo

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

UPN ha presentado un requerimiento formal ante el Gobierno de Navarra para que coloque las banderas de Navarra y de España en el exterior de la fachada del Palacio de Rozalejo, nueva sede administrativa de la Dirección General de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra y del Instituto Navarro de la Memoria.

En un comunicado, la formación foralista ha explicado que ha tomado esta decisión "después de que el Gobierno de Chivite haya inaugurado las nuevas dependencias con la ausencia en el exterior del edificio de los símbolos oficiales que establecen tanto la ley foral que regula su uso como la Ley 39/1981".

"La normativa señalada que regula el uso de las banderas es claras y la jurisprudencia también, en el sentido de que las banderas de Navarra y de España deben ondear en el exterior de todos los edificios de las sedes administrativas y de servicios de las instituciones forales, de la Administración de la Comunidad foral y del sector público institucional foral de manera permanente, sin que quepan subterfugios únicamente pensados para burlar lo que la normativa exige", han señalado desde UPN.