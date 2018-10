UPN solicita al Gobierno un crédito presupuestario para mejora de la red viaria

Publicado 12/09/2018 12:30:39 CET

PAMPLONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de UPN en el Parlamento de Navarra, Carlos García Adanero, ha presentado una moción para que el Gobierno de Navarra remita al Parlamento un suplemento de crédito presupuestario "con el objetivo de realizar un plan de choque para la mejora de la red viaria en la Comunidad Foral".

Según ha señalado García Adanero, el Gobierno de Barkos, en los tres años de legislatura, "no ha tenido como prioridad en ningún momento al Departamento de Desarrollo Económico y, dentro de este departamento especialmente abandonado ha estado todo lo relacionado con las infraestructuras, tanto las ferroviarias como las carreteras".

En ese sentido, el parlamentario regionalista ha subrayado en una nota que "la inversión ha sido mínima a pesar de la mejor situación económica". "En estos momentos", ha añadido, "la mayor inversión en obra pública en la comunidad es la que se está llevando a cabo con las obras del Tren de Alta Velocidad como consecuencia del acuerdo de UPN con el Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento, debido a la negativa del Gobierno de Navarra a firmar un convenio con el Gobierno de España".

Según García Adanero, "la inversión en carreteras es mínima, lo que está ocasionando que la red de carreteras de Navarra no sólo no se esté mejorando, sino que se está deteriorando por la falta de inversión y no hay prevista ninguna actuación importante". "Esto en el futuro puede suponer un factor de riesgo para la circulación viaria", ha concluido.