La UPNA acoge en septiembre una nueva edición de la Navarra LAN Party, que estrenará velocidad de conexión a 20 Gbps

Archivo - Una imagen de la Navarra LAN Party celebrada el año pasado en el Pabellón Universitario de Navarra. - UPNA - Archivo

PAMPLONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) acogerá del 3 al 6 de septiembre la Navarra LAN Party, un encuentro de personas aficionadas a la tecnología para compartir conocimientos y experiencias y realizar durante cuatro días, en horario ininterrumpido, todo tipo de actividades relacionadas con esta disciplina. Dicha cita, organizada por la Asociación Navarra para la Divulgación de la Tecnología (ANDITEC) en colaboración con la institución académica, alcanzará su novena edición, que tendrá como sede el Pabellón Universitario de Navarra.

En este espacio, se habilitarán 400 puestos de ordenador con conexión a internet de muy alta velocidad, que este año alcanzará por primera vez los 20 Gbps (gigabits por segundo), gracias a la conexión de la firma navarra Sisnet, frente a los 10 disponibles en años anteriores. Esta cifra equivale a más de 150 veces la conexión de un hogar de la Comunidad foral, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este evento está patrocinado por el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona, Sisnet, Proquo, Tracasa, Naudit, Gasteiz Componentes Electrónicos y otras empresas del sector.

El Pabellón Universitario de Navarra se dividirá en dos áreas. Por un lado, se situará la zona 'Party Place', donde se habilitarán los 400 puestos de ordenador y donde se desarrollarán las competiciones de e-sports retransmitidas por Twitch y otros concursos, con más de 3.500 euros en premios, detallan desde la UPNA en una nota de prensa.

Por otro, estará la zona 'Open Space', abierta al público de forma gratuita los días 3, 4 y 5 de septiembre en horario de 10 a 20 horas y donde se podrán probar consolas y simuladores de conducción y vivir experiencias de realidad virtual, además de disponer de un espacio para impresión 3D y para conferencias sobre tecnología. Además, se propondrá un CTF ('catch the flag') en colaboración con la empresa Naudit y la Cátedra de Ciberseguridad de la UPNA.

La organización ha abierto la inscripción a este evento, que da acceso a las distintas competiciones con premios por valor de más de 3.500 euros. Las personas interesadas en participar pueden crear ya una cuenta en la web para conocer todas las novedades y reservar la entrada online a través del sitio web https://navarralanparty.org/. Este año se ha habilitado el pago con Bizum.

Asimismo, las personas que poseen el carné joven podrán solicitar un descuento de diez euros en las entradas en la web del Instituto Navarro de la Juventud. Igualmente, quienes hayan nacido en 2007 podrán utilizar el bono cultural que otorga el Ministerio de Cultura para tener una entrada gratuita. Este año, la organización espera agotar las entradas, como ya ha ocurrido en las dos últimas ediciones.

ASOCIACIÓN A FAVOR DE LAS TIC

La Asociación Navarra para la Divulgación de la Tecnología (ANDITEC), coorganizadora de este evento, es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2018 con el objetivo de divulgar, fomentar e impulsar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la Comunidad Foral, así como acercar la tecnología a la sociedad y crear comunidad alrededor de ella. Todas las actividades están organizadas por sus integrantes, personas voluntarias que preparan el programa de forma altruista con el objetivo de hacer crecer la comunidad tecnológica de Navarra.