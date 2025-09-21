La UPNA celebra por primera vez en Tudela la Noche Europea de los Investigadores, que tendrá lugar el 25 de septiembre

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) organiza por primera vez en Tudela la Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras, una iniciativa promovida por la Unión Europea con el objetivo de acercar la investigación científica a la ciudadanía de un modo inclusivo y participativo.

Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Tudela, las actividades se celebrarán por la tarde del jueves 25 de septiembre en dos escenarios municipales, el Centro Cívico Lestonnac y el Tudela Green Temple (antigua iglesia de San Nicolás), e incluirán dos talleres prácticos a cargo de personal investigador del campus de la capital de la Ribera, de acceso libre y gratuito, y dos experiencias gastronómicas: una cata de aceite, con el aforo ya completo, y un encuentro sobre innovación en la cocina tradicional navarra, cuya inscripción está abierta.

La programación se iniciará en el Centro Cívico Lestonnac a las 17 horas con el taller 'Experimenta: del diseño al objeto, la impresión 3D en tus manos', una actividad en la que las personas asistentes podrán diseñar un objeto en tres dimensiones, escanear elementos en tiempo real, observar una impresora en funcionamiento y comparar piezas creadas en plástico y metal. La actividad está organizada por el grupo de investigación Diseño Industrial, vinculado al Instituto de Smart Cities de la UPNA, con la participación de Fernando Veiga Suárez, Virginia Uralde Jiménez, Juan Manuel Sustacha Solano, Carlos García Vidaurreta y Eneko Villabona Gorri.

En paralelo, también de 17 a 19 horas, y en el Centro Cívico Lestonnac, se desarrollará 'Experimenta: ¡que la fuerza te acompañe!', un taller dirigido a niñas, niños y jóvenes de hasta 19 años. Mediante pruebas científicas reconocidas, como las de la batería FitBack Europe, se evaluará la condición física y se elaborará un informe personalizado que se enviará por correo electrónico. La iniciativa corre a cargo del grupo de investigación Ejercicio Físico, Salud y Calidad de Vida (E-FIT), con la participación de los investigadores Óscar Martínez de Quel Pérez y Unai Azcárate Jiménez.

CITAS GASTRONÓMICAS

Por su parte, el Tudela Green Temple acoge a las 18 horas 'Cata con Ciencia. El olivo bajo la lupa, innovación y tradición en Navarra', actividad que ya ha completado su aforo. La propuesta combina una charla sobre los retos del cultivo del olivo y las soluciones experimentales en curso con una degustación guiada de aceites con Denominación de Origen Protegida de Navarra. Intervendrán dos especialistas en la materia con vinculación a la Cátedra INTIA de Transferencia e Innovación Agroalimentaria de la UPNA : Joaquín Garnica Hermoso y Anna Chetyrina Fomina.

La jornada concluirá con 'Chef y ciencia: La innovación en la cocina tradicional navarra', sesión que se prolongará de 19 a 21 horas. En este encuentro, participarán los chefs Luis Salcedo Irala (El Choko de Remigio de Tudela) y Virgilio Martínez Gómez (Restaurante Beethoven de Fontellas), junto con María José Beriáin Apesteguía, catedrática de Nutrición y Bromatología e investigadora del Instituto ISFOOD de la UPNA. La sesión, moderada por Idoya Fernández Pan, profesora e investigadora del mismo instituto, abordará la compatibilidad del recetario tradicional con la I+D+i, con especial atención a los productos de La Mejana, técnicas agrícolas sostenibles y métodos ancestrales de elaboración como la maduración, la maceración y el ahumado. La actividad, que exige inscripción previa, incluirá una degustación demostrativa para el público asistente.

UNA INICIATIVA EUROPEA

Este evento se enmarca en la European Researchers' Night, iniciativa promovida por la Unión Europea -en la que la UPNA participa mediante el proyecto G9-SCIENCE4ALL- con el fin de acercar la investigación científica a la ciudadanía. Las actividades cuentan con financiación de la Unión Europea (Programa Marco de Investigación e Innovación, bajo el acuerdo de subvención número 101162477) y con la colaboración de Gobierno de Navarra, Fundación Caja Navarra (Civican) y los ayuntamientos de Tudela y Estella.

Además de las actividades en Tudela, la sexta edición de la Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras organizada por la UPNA se desarrollará el jueves 25 en Estella y el viernes 26 en Pamplona.