La UPNA coordinará uno de los dos nuevos títulos conjuntos europeos que desarrolla la alianza universitaria UNITA

Archivo - Reunión de trabajo en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) de la alianza universitaria europea UNITA. - UPNA - Archivo

PAMPLONA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA), como integrante de la alianza universitaria europea UNITA, participa en ED-UNITA, uno de los catorce proyectos seleccionados para recibir financiación en la convocatoria 'European Degree Exploratory Action (Acción exploratoria para el desarrollo del título europeo)' del programa Erasmus+ de la Comisión Europea.

La iniciativa, dotada con cerca de un millón de euros y con una duración de tres años, permitirá desarrollar dos nuevas titulaciones: un grado conjunto en Strategic Communication and Business in Romance Languages (Comunicación estratégica y negocios en lenguas romances), cuya puesta en marcha coordinará la UPNA, y un máster conjunto en Green Energy (Energía verde), según ha explicado la UPNA en una nota.

Además de crear estos dos nuevos programas académicos, ED-UNITA adaptará cuatro dobles titulaciones ya existentes en la alianza para que puedan avanzar hacia su alineamiento con los criterios del Sello de Título Europeo ('Joint European Degree Label'). Con este fin, las universidades participantes trabajan en la definición de marcos académicos comunes, modelos de gobernanza, mecanismos de garantía de la calidad y procedimientos administrativos compartidos.

A diferencia de las dobles titulaciones, en las que el alumnado obtiene títulos expedidos por las distintas instituciones participantes, una titulación conjunta conduce a la expedición de un único título, diseñado y reconocido por varias universidades. Este tipo de programas académicos permiten al alumnado mejorar su experiencia formativa, al conocer distintos sistemas educativos y culturales, y su perfil profesional, ya que hacen posible acreditar una titulación reconocida a nivel internacional.

La implantación del futuro sello de título europeo busca reducir los obstáculos académicos y normativos que dificultan la creación de este tipo de programas. Para ello, la Comisión Europea ha establecido criterios comunes sobre la organización y la garantía de la calidad de los programas conjuntos, así como sobre su dimensión europea, que comprende aspectos como el multilingüismo, la inclusión, la interdisciplinariedad y la sostenibilidad ambiental.

Uno de los principales objetivos de ED-UNITA es el diseño de un máster conjunto en Green Energy (Energía verde), un ámbito considerado estratégico dentro de la alianza. De hecho, constituye una de las seis áreas temáticas de investigación de UNITA, denominadas 'hubs' y creadas para organizar la cooperación científica y facilitar el trabajo conjunto del personal investigador de sus universidades.

La segunda titulación es el grado conjunto en Strategic Communication and Business in Romance Languages (Comunicación estratégica y negocios en lenguas romances). Las lenguas romances constituyen uno de los ejes de identidad de UNITA, una alianza formada por universidades situadas en territorios donde se hablan idiomas derivados del latín. Por ello, el plurilingüismo y la intercomprensión entre estas lenguas ocupan un lugar central en sus actividades académicas y de movilidad.

ED-UNITA parte de la experiencia acumulada por la alianza en el desarrollo de iniciativas educativas, como cursos conjuntos, aprendizaje colaborativo internacional en línea (COIL, por sus siglas en inglés) y programas intensivos combinados (BIP, por sus siglas en inglés), entre otras. El nuevo proyecto permitirá avanzar desde una cooperación entre universidades hacia una oferta educativa diseñada e impartida de manera integrada.

La alianza UNITA-Universitas Montium, creada en el año 2020, está formada actualmente por doce universidades: diez socias de pleno derecho, entre ellas la UPNA desde 2023, y dos entidades asociadas. En conjunto, reúne a una comunidad de 250.000 estudiantes y 22.000 personas entre profesorado y personal técnico y de administración.

Las universidades socias son las de Beira Interior e Instituto Politécnico de Guarda (Portugal); Pública de Navarra y Zaragoza (España); Pau y de los Países del Adour, y Saboya Mont Blanc (Francia); Turín y Brescia (Italia); y Oeste de Timisoara y Transilvania de Brasov (Rumanía). Las instituciones que participan en calidad de asociadas son la Escuela Superior Especializada de Suiza Occidental - HES-SO (Suiza) y la Universidad Nacional Yuriy Fedkovych Chernivtsi (Ucrania).

Todas ellas comparten como características comunes el hecho de estar ubicadas en regiones montañosas, cercanas a las fronteras de sus países y donde se hablan lenguas romances.