La UPNA desarrolla una solución matemática para la planificación de turnos en servicios sanitarios y sociosanitarios

Marta Cildoz Esquíroz y Fermín Mallor Giménez, investigadores del Instituto de Smart Cities (ISC) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). - UPNA

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores del Instituto de Smart Cities (ISC) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Marta Cildoz Esquíroz y Fermín Mallor Giménez han desarrollado nuevos modelos matemáticos y algoritmos para mejorar la planificación de turnos en servicios sanitarios y sociosanitarios con decenas de profesionales. El trabajo permite elaborar calendarios complejos adaptados a las necesidades asistenciales, laborales y de funcionamiento de cada organización.

La propuesta ha sido reconocida en los Premios Iníciate 2026, un certamen de apoyo al emprendimiento promovido por CEIN y financiado por el Gobierno de Navarra, en el que obtuvo el primer premio en la modalidad de idea de negocio científico-tecnológica universitaria, según ha explicado la UPNA en una nota.

El proyecto parte de un problema habitual en muchas organizaciones sanitarias: cómo organizar los calendarios de trabajo de servicios integrados por decenas de profesionales. "A primera vista, puede parecer una tarea administrativa, pero, desde el punto de vista matemático, constituye uno de los problemas de optimización combinatoria más complejos que existen", ha afirmado Marta Cildoz, profesora del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas.

Fermín Mallor, catedrático del mismo departamento, ha explicado que "para hacerse una idea de esa complejidad basta un ejemplo". "Si únicamente hubiera que programar durante una semana el trabajo de once médicos, de forma que cada día trabajaran cuatro de ellos, el número de calendarios posibles sería del mismo orden que el número de segundos transcurridos desde el origen del universo. Encontrar la mejor planificación entre todas esas posibilidades resulta extraordinariamente difícil", ha añadido.

Marta Cildoz ha apuntado que "el problema crece de forma explosiva cuando la planificación abarca un año completo, intervienen varias decenas de profesionales y deben respetarse simultáneamente convenios laborales, descansos, preferencias personales, criterios de equidad, necesidades asistenciales y múltiples restricciones organizativas".

La línea de investigación que ha dado lugar al proyecto premiado tiene su origen en la tesis doctoral que Marta Cildoz defendió en 2019 y dirigió Fermín Mallor. En ella, se desarrollaron nuevos modelos matemáticos y algoritmos capaces de resolver problemas reales de planificación de turnos que no podían abordarse de forma eficaz mediante métodos tradicionales.

Estos resultados de investigación se trasladarán al mercado a través de una empresa que desarrollará una plataforma web dirigida inicialmente a hospitales y centros sociosanitarios. Su objetivo es facilitar la planificación de plantillas y turnos en organizaciones con necesidades asistenciales continuas y con un elevado número de restricciones.

Marta Cildoz ha explicado que "mientras que la mayoría de las herramientas actuales ayudan a gestionar cuadrantes o incidencias, la nueva tecnología será capaz de diseñar la plantilla más adecuada para cada organización, generar automáticamente la mejor planificación anual posible y gestionar de forma eficiente las incidencias diarias que inevitablemente modifican esa planificación, todo ello utilizando algoritmos avanzados de optimización matemática".

El sistema permitirá, además, que cada entidad defina sus propios objetivos. Estos pueden estar relacionados, entre otros aspectos, con el reparto equilibrado de turnos, la conciliación, la disponibilidad de personal o los costes de organización. A partir de esos criterios, la herramienta buscará una solución que se ajuste al mayor número posible de condiciones, incluso en escenarios en los que no sea viable cumplir simultáneamente todas las restricciones.

Los algoritmos desarrollados en la UPNA ya han sido aplicados en proyectos de investigación e innovación con entidades tanto púbicas, por ejemplo el Hospital Universitario de Navarra (HUN), como privadas, por ejemplo Mutua Navarra y diversos centros sociosanitarios. En estos trabajos, el equipo ha abordado problemas reales de planificación y organización de personal en contextos con necesidades asistenciales complejas.

El Premio Iníciate está dotado con 6.000 euros destinados a fines relacionados con el desarrollo y el lanzamiento de la idea. Incluye, además, una plaza reservada para participar en uno de los programas de aceleración de CEIN, así como una estancia gratuita de seis meses en su Vivero de Innovación. La idea de negocio fue seleccionada entre 59 candidaturas presentadas al certamen. Tras alcanzar la fase final junto con otras trece propuestas, obtuvo el primer premio en su modalidad, después de la presentación realizada ante el jurado.

El equipo investigador ha subrayado "cómo las matemáticas más avanzadas pueden convertirse en una herramienta práctica para ayudar a las organizaciones a tomar mejores decisiones y afrontar uno de sus mayores retos, planificar de la mejor manera posible el trabajo de las personas".