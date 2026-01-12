La UPNA inaugura el 19 de enero en el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud y programa visitas guiadas

Graderío situado en el atrio central del edificio - UPNA

PAMPLONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) inaugurará el próximo lunes, 19 de enero, el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud, ubicado en Pamplona, que se caracteriza por ser "la mayor construcción en madera realizada en la Comunidad foral y por contar con un diseño y un funcionamiento basados en criterios de sostenibilidad".

Con el objetivo de presentar el inmueble a la ciudadanía, la institución académica ha programado un calendario de visitas guiadas durante la próxima semana. El público podrá conocer las instalaciones los días 21, 22 y 23 de enero, con recorridos en castellano a las 11 y a las 17.30 horas, y en euskera a las 12.30 horas.

Las personas interesadas pueden apuntarse llamando al teléfono 948 16 90 00 (de 9 a 14.30 horas) o inscribirse mediante el formulario habilitado a este fin al que se accede a través del sitio web de la Universidad: www.unavarra.es. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción.

Según han informado desde la UPNA en una nota de prensa, el acto de inauguración contará con la presencia del rector de la UPNA, Ramón Gonzalo; la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; y el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa.

El nuevo edificio se ubica en el recinto del Hospital Universitario de Navarra, junto al inmueble que acoge actualmente a la Facultad de Ciencias de la Salud, donde se imparten los grados en Medicina y Enfermería y varios postgrados de ámbito sanitario.

A partir del próximo curso, esta instalación acogerá también al alumnado del grado en Psicología, que ahora cursa sus estudios en el campus de Arrosadia.

La nueva infraestructura ha sido proyectada por los estudios navarros Bryaxis Arquitectos y VArquitectos y construida por la unión temporal de empresas (UTE) integrada por dos firmas de la Comunidad foral: Osés Construcción y Construcciones Mariezcurrena. El proyecto se adjudicó por 30,2 millones de euros (IVA incluido).

La estructura se compone íntegramente de vigas y pilares de madera laminada de pino radiata, combinados con paneles CLT (siglas en inglés de madera contralaminada) para los forjados.

En el caso de la fachada, en sus diferentes capas, también está constituida por elementos de madera: desde el cuerpo interior de CLT, que "ofrece robustez y hermeticidad", hasta el acabado exterior de lamas de madera de accoya, que "asegura su durabilidad", de acuerdo con el equipo redactor.

MADERA EN EL EDIFICIO

Según la información técnica del proyecto, el edificio incorpora más de 2.900 metros cúbicos de productos de madera, fruto de la suma de más de 2.200 m3 de elementos industrializados, fabricados por Stora Enso, grupo forestal sueco-finlandés de materiales renovables, especializado en construcción en madera, entre otros sectores; y otros 700 metros cúbicos de productos técnicos de madera, ensamblados en el centro de producción de Oricáin de la empresa navarra Madergia, asociada a la red de la citada firma nórdica en la Península Ibérica.

Los componentes de madera del exterior de la fachada quedan protegidos por elementos de aluminio anodizado que los recubren y sombrean con el objetivo de evitar una excesiva humedad y la radiación ultravioleta. Esta característica genera una imagen exterior de trama trenzada que contiene y protege la madera.

La sostenibilidad constituye uno de los ejes del diseño y del funcionamiento previsto para el conjunto. Así, la estructura y la fachada se han desarrollado de manera industrializada en madera, "lo que ha reducido la huella de carbono y los plazos de ejecución respecto a una construcción tradicional".

La aplicación de sistemas y materiales "altamente eficientes y el especial cuidado en la hermeticidad del inmueble reducen significativamente el consumo energético" y los paneles fotovoltaica que ocupan gran parte de la cubierta producen energía eléctrica.

Esto "lo convierte en un edificio de energía positiva, capaz de generar, en su balance anual, más de la que consume en calefacción, refrigeración, ventilación e iluminación". Además, funcionará exclusivamente con electricidad, sin combustibles fósiles.

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS

La nueva sede de la Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con una superficie total aproximada de 13.504 metros cuadrados útiles, distribuidos en planta baja y cuatro alturas, y se completa con una planta subterránea destinada a aparcamiento y a las instalaciones técnicas.

El edificio, construido a lo largo de 28 meses, dispone de 22 aulas, una decena de laboratorios, un área de anatomía de 190 metros cuadrados, salas de informática, despachos para el profesorado, una sala de grados (tipo auditorio) y una cafetería.

La cuarta planta se ha concebido como un espacio diáfano donde está previsto invertir este año un total de 1,5 millones de euros para el futuro centro de simulación clínica de la Facultad de Ciencias de la Salud. En total, el inmueble dará servicio a unas 1.500 personas entre alumnado y personal docente e investigador.

Esta actuación se enmarca en el acuerdo de financiación alcanzado por la UPNA con el Gobierno de Navarra, que permitió incorporar al presupuesto universitario a lo largo de los últimos años una partida destinada a la nueva infraestructura.