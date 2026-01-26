La UPNA inaugura su nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud, con 22 aulas y 13.504 metros cuadrados útiles

PAMPLONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha inaugurado este lunes su nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud, ubicado en el recinto del Hospital Universitario de Navarra, donde se impartirán los grados en Medicina, Enfermería, Psicología y otros posgrados del ámbito sanitario.

El acto institucional de inauguración ha sido presidido por la presidenta de Navarra, María Chivit, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y el rector de la UPNA, Ramón Gonzalo.

En el acto, que ha tenido lugar en el hall del edificio, se ha realizado un reconocimiento a cuarenta personas que colaboraron en la puesta de marcha de la titulación del grado en Medicina y en la construcción del nuevo edificio, que constituirá un espacio de formación e investigación "con vocación de impacto en el ecosistema biosanitario".

En total, según han informado desde la UPNA en una nota de prensa, han acudido a la inauguración cerca de 250 personas, entre personal homenajeado, personal del ámbito sanitario, autoridades y comunidad universitaria.

Tras los discursos y los reconocimientos, se ha realizado un recorrido por la nueva infraestructura, proyectada por los estudios navarros Bryaxis Arquitectos y VArquitectos y construida por la unión temporal de empresas (UTE) integrada por dos firmas de la Comunidad Foral: Osés Construcción y Construcciones Mariezcurrena.

La comitiva institucional, acompañada del equipo de arquitectura responsable del edificio, ha visitado aulas, el laboratorio de anatomía y la sala de disección, entre otras dependencias.

El nuevo edificio está comunicado con el edificio ya existente y ambos espacios pasarán a integrar como una unidad la Facultad de Ciencias de la Salud.

El proyecto se adjudicó por 30,2 millones de euros (IVA incluido), importe enmarcado en el acuerdo de financiación alcanzado por la UPNA con el Gobierno de Navarra, que permitió incorporar al presupuesto universitario a lo largo de los últimos años una partida destinada a la nueva infraestructura.

El edificio se compone íntegramente de vigas y pilares de madera laminada de pino radiata, combinados con paneles CLT (siglas en inglés de madera contralaminada) para los forjados.

En el caso de la fachada, en sus diferentes capas, también está constituida por elementos de madera: desde el cuerpo interior de CLT, que ofrece robustez y hermeticidad, hasta el acabado exterior de lamas de madera de accoya, que asegura su durabilidad, de acuerdo con el equipo redactor.

"AGRADECIMIENTO, COLABORACIÓN Y ÉXITO COMPARTIDO"

En su discurso, la presidenta Chivite ha calificado la puesta en marcha del nuevo edificio de "éxito colectivo", fruto "del esfuerzo de la sociedad navarra, el impulso político y el esfuerzo de toda la comunidad universitaria."

También lo ha calificado de "éxito de la sanidad pública navarra y del sistema público en general". "si queremos que en nuestra sanidad estén los mejores profesionales, debemos garantizar que el acceso a los estudios sanitarios no entienda de origen o renta", ha indicado Chivite.

La presidenta también se ha referido a las características del edificio, "moderno y sostenible", con una propuesta arquitectónica que "invita a confraternizar" y que "fomentará la vida universitaria".

Por su parte, el rector ha agradecido "el trabajo de todas las personas e instituciones que han permitido la ejecución de este proyecto", entre los que ha citado al Gobierno de Navarra, por su "visión clara sobre la importancia estratégica de invertir en conocimiento", a los profesionales del Servicio Navarro de Salud o, de "manera muy especial", al personal de la UPNA que ha acompañado este proyecto desde dentro, "muchas veces de forma discreta pero siempre eficaz".

Gonzalo ha calificado la infraestructura como "moderna, flexible y sostenible" y ha subrayado "el significado que va a tener para el ecosistema biosanitario público de Navarra en los ámbitos de formación, investigación y de transferencia de conocimiento para la sociedad".

"Tenemos la responsabilidad de que la docencia y la investigación se traduzcan en un impacto tangible para la sociedad. En el ámbito de la salud, ese impacto se concreta en mejores procesos asistenciales, en innovación aplicada, en prevención y en una mejora sostenida de la calidad de vida. Este edificio es una herramienta al servicio de ese objetivo", ha señalado el rector.

Por último, ha explicado que considera "fundamental" que esta infraestructura "sirva forjar una colaboración estructural de la UPNA con el Servicio Navarro de Salud".

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS

La nueva sede de la Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con una superficie total aproximada de 13.504 metros cuadrados útiles, distribuidos en planta baja y cuatro alturas, y se completa con una planta subterránea destinada a aparcamiento y a las instalaciones técnicas.

El edificio, construido a lo largo de 28 meses, dispone de 22 aulas, una decena de laboratorios, un área de anatomía de 190 metros cuadrados, salas de informática, despachos para el profesorado, una sala de grados (tipo auditorio) y una cafetería.

La cuarta planta se ha concebido como un espacio diáfano donde está previsto invertir este año un total de 1,5 millones de euros para el futuro centro de simulación clínica de la Facultad de Ciencias de la Salud. En total, el inmueble dará servicio a unas 1.500 personas entre alumnado y personal docente e investigador.

MADERA EN EL EDIFICIO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Según la información técnica del proyecto, el edificio incorpora más de 2.900 metros cúbicos de productos de madera, fruto de la suma de más de 2.200 m3 de elementos industrializados, fabricados por Stora Enso, grupo forestal sueco-finlandés de materiales renovables, especializado en construcción en madera, entre otros sectores; y otros 700 metros cúbicos de productos técnicos de madera, ensamblados en el centro de producción de Oricáin de la empresa navarra Madergia, asociada a la red de la citada firma nórdica en la Península Ibérica.

Los componentes de madera del exterior de la fachada quedan protegidos por elementos de aluminio anodizado que los recubren y sombrean con el objetivo de evitar una excesiva humedad y la radiación ultravioleta. Esta característica genera una imagen exterior de trama trenzada que contiene y protege la madera.

La sostenibilidad constituye uno de los ejes del diseño y del funcionamiento previsto para el conjunto. Así, la estructura y la fachada se han desarrollado de manera industrializada en madera, "lo que ha reducido la huella de carbono y los plazos de ejecución respecto a una construcción tradicional".

La aplicación de sistemas y materiales "altamente eficientes y el especial cuidado en la hermeticidad del inmueble reducen significativamente el consumo energético" y los paneles fotovoltaica que ocupan gran parte de la cubierta producen energía eléctrica.

Esto lo convierte en un edificio de energía positiva, capaz de generar, en su balance anual, más de la que consume en calefacción, refrigeración, ventilación e iluminación. Además, funcionará exclusivamente con electricidad, sin combustibles fósiles.