La UPNA logra el informe favorable de ANECA para la acreditación institucional de su escuela de doctorado

Este reconocimiento es el primero que emite esta agencia para escuelas de doctorado en España

PAMPLONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha emitido el primer informe favorable de acreditación institucional a una escuela de doctorado en España, correspondiente a la Escuela de Doctorado de Navarra (EDONA), que pertenece a la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

Una vez completado todo el proceso, la UPNA contará con la acreditación institucional de todos sus centros (cuatro facultades y dos escuelas técnicas superiores, más la EDONA). La acreditación institucional es un reconocimiento oficial que certifica que una institución universitaria cumple con unos estándares de calidad en la gestión y en sus enseñanzas, ha informado la UPNA en una nota.

ANECA, organismo responsable de la acreditación institucional de los centros universitarios, lleva a cabo un exhaustivo procedimiento que comprende la elaboración de autoinformes de calidad, la evaluación por parte de paneles de personas expertas y una visita de evaluación presencial a las instituciones con el fin de certificar la existencia y el correcto funcionamiento de un sistema interno de garantía de calidad, ha añadido la UPNA.

En su informe, que deberá ser valorado y ratificado por el Consejo de Universidades, ANECA destaca la relevancia de haber puesto en práctica el nuevo mecanismo de evaluación específico para escuelas de doctorado, implantado en 2024. La experiencia de la Escuela de Doctorado de Navarra de la UPNA servirá de referencia para otras universidades que ya han iniciado este mismo proceso de evaluación.

La EDONA es el centro encargado de organizar las enseñanzas y las actividades propias del doctorado en la UPNA. Fundada por acuerdo del Consejo de Gobierno en 2012, esta entidad ha contribuido desde su creación a la formación de más de medio millar de doctoras.

La EDONA ofrece dieciséis programas de doctorado agrupados en cinco áreas de conocimiento: Artes y Humanidades (Humanidades y Ciencias Sociales; y Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera), Ciencias (Agrobiología Ambiental; Ciencias y Tecnologías Industriales; Matemáticas y Estadística; y Química Sintética e Industrial), Ciencias Sociales y Jurídicas (Derecho Privado; Economía, Empresa y Derecho; y Economía, Organización y Gestión/Economics, Management and Organization; Humanidades y Ciencias Sociales; y Trabajo Social), Ingeniería y Arquitectura (Agroalimentación; Biotecnología; Sistemas Eficientes de Producción y Calidad Agroalimentaria; y Tecnologías de las Comunicaciones, Bioingeniería y Energías Renovables) y Ciencias de la Salud (Ciencias de la Salud; y Salud Global: Determinantes e Interacción de la Salud Humana, Animal y Ambiental).

Su equipo directivo está formado por la catedrática Ana Zabalza Aznárez, como directora, que acaba de sustituir en el puesto a la también catedrática Mercedes Sánchez García; la catedrática Amparo Lázaro Ibarrola, como subdirectora, quien ha tomado relevo en esta tarea del catedrático José Miguel Lana Berasain; y la profesora titular Alicia Martínez Ramírez, que es la secretaria académica, que continúa en su puesto.