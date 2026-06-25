La UPNA recibe más de 8.000 solicitudes para estudiar un grado el próximo curso

Archivo - Letrero de la UPNA en las instalaciones de la Universidad. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha recibido un total de 8.011 solicitudes para cursar alguno de los 27 grados y ocho dobles grados que oferta para el curso 2026-27. Como ya ocurriera en otras ocasiones, cuatro grados relacionados con Ciencias de la Salud (Medicina, Enfermería, Psicología y Fisioterapia) han sido los más demandados entre las personas que han realizado la preinscripción.

Del total de personas solicitantes, el 45,09% (3.612) procede de Navarra y el 54,91 restante (4.399), de fuera de la Comunidad foral. En el curso pasado, el porcentaje era de 36,6% de Navarra y el 63,3%, de fuera. Por sexos, este curso se han preinscrito 5.148 mujeres (64,26%) frente a 2.863 hombres (35,74%), porcentajes similares a los del curso pasado.

El grado con mayor número de solicitudes ha sido Medicina con 2.137, casi mil menos que el curso anterior (3.133). La segunda titulación más demandada es Enfermería, con 1.016 (1.254 en el curso anterior), y en tercer lugar se sitúa Psicología con 442, frente a las 587 peticiones del curso precedente. El descenso de preinscripciones en estas titulaciones, especialmente notable en el caso de Medicina, es el que explica el descenso en la cifra total de solicitudes respecto al año pasado (en el total, contando todos los grados, se han registrado 1.885 peticiones menos).

En una nota de prensa, la UPNA ha precisado que este descenso se produce en las preinscripciones de estudiantes de fuera de Navarra, pero se mantiene estable la cifra de estudiantes de la Comunidad foral preinscritos. Así, el curso pasado, el número de solicitudes de Navarra ascendió a 3.631 y las de fuera, a 6.265, para un total de 9.896.

A estos grados mencionados les siguen en número de preinscripciones, superando las 300, Fisioterapia, con 316 peticiones; Grado en Administración y Dirección de Empresas, con 314; y Grado en Maestro en Educación Primaria, con 303. Superan las 200 solicitudes el Grado en Biotecnología, con 264; Derecho, con 236; Grado en Ingeniería Informática, con 233; Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, con 225; Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con 223; y el Grado en Maestro en Educación Infantil, con 212.

Por otro lado, los mayores incrementos de solicitudes se registran en el Doble Grado en Maestro en Educación Infantil y en Educación Primaria, con 87 más; y en el Grado en Historia y Patrimonio, en el que se han inscrito 27 personas más que en el curso precedente.

DEMANDA DE GRADOS POR SEXOS

Como viene siendo habitual, el número de mujeres preinscritas supera ampliamente el de hombres. Por grados, las mujeres siguen siendo mayoría en los relacionados con Ciencias de la Salud: en Medicina son 1.600 frente a 537 hombres; en Enfermería, 863 frente a 155; y en Psicología, 380 frente a 64 varones. La excepción en esta rama la constituye el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con 63 mujeres y 158 hombres. También en otros grados las mujeres son clara mayoría, como Derecho, con 176 frente a 59; en el Grado en Maestro en Educación Infantil, 188 mujeres frente a 24 hombres o en Biotecnología, con 194 frente a 69.

En las titulaciones de Ingeniería, la mayoría de hombres sigue siendo clara: en Ingeniería Informática son 185 hombres por 48 mujeres; en Ingeniería Mecánica, 145 por 49; y en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 84 por 16, por citar algunos ejemplos. Constituye la excepción el grado en Ingeniería Biomédica, en el que se han inscrito 79 mujeres y 48 hombres, así como en el doble grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación e Ingeniería Biomédica, donde se han inscrito 14 mujeres y 9 hombres.

La primera lista de admisión se dará a conocer el 15 de julio y la matrícula se realizará los días 16, 17 y 20 de julio, según el grado del que se trate. Toda la información sobre el trámite de preinscripción y de matrícula se encuentra disponible en el sitio web de la Universidad.