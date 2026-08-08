La UPNA, entre las universidades con mayor tasa de éxito en la convocatoria estatal de proyectos de investigación

Archivo - Una investigadora, trabajando con protección en uno de los laboratorios del Instituto INAMAT2 de la UPNA - UPNA - Archivo

PAMPLONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) se sitúa entre las universidades españolas con mejores resultados en la convocatoria de Proyectos de Generación de Conocimiento de 2025, según la propuesta de resolución provisional, cuyo procedimiento continúa en tramitación.

En concreto, según informa la UPNA, registra la quinta tasa de éxito más alta en la concesión de proyectos entre las universidades públicas que concurrieron con al menos treinta propuestas.

La Agencia Estatal de Investigación (AEI), organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, propone financiar con 3,58 millones de euros 28 de las 55 solicitudes cursadas por la UPNA, lo que supone una tasa de éxito del 50,9%.

Además, ocupa la tercera posición por la proporción de contratos predoctorales asignados respecto al número de solicitudes de proyectos presentadas. Más concretamente, once de los proyectos seleccionados llevan asociada una propuesta de contrato para la formación de personal investigador predoctoral.

Los datos provisionales equivalen a un contrato predoctoral propuesto por cada cinco solicitudes presentadas por la UPNA, es decir, a una proporción del 20%. Este porcentaje sitúa a la institución académica navarra únicamente por detrás de la Universidad Carlos III de Madrid, con un 33,6%, y de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, con un 24,7%.

Los contratos predoctorales FPI (siglas de Formación de Personal Investigador) permiten incorporar personal investigador en formación a los equipos responsables de los proyectos seleccionados.

Su finalidad es facilitar la realización de una tesis doctoral vinculada a las líneas de investigación financiadas, "favoreciendo así no solo la ejecución del proyecto, sino también el desarrollo y la consolidación de los grupos de investigación y el relevo generacional".

La concesión de estos contratos asociados a algunos de los proyectos "constituye, además, un indicador de la calidad y la competitividad de las propuestas y de los equipos investigadores que las respaldan, ya que su asignación está vinculada a la valoración obtenida en el proceso de evaluación".

En el caso de la UPNA, once de los 28 proyectos propuestos para recibir financiación incluyen uno de estos contratos. Esta cifra representa el 39,3% de los proyectos seleccionados provisionalmente.

QUINTA TASA DE ÉXITO EN LA CONCESIÓN DE PROYECTOS

La UPNA también se sitúa en quinta posición por su tasa de éxito en la obtención de proyectos entre las universidades públicas que presentaron al menos treinta solicitudes.

Este umbral ha sido establecido por Rafael Repiso Caballero (Universidad de Granada) y Julio Montero-Díaz (Universidad Villanueva de Madrid) para "evitar distorsiones por tamaños de muestra pequeños".

Ambos investigadores han realizado un análisis de los resultados en su artículo 'Distribución de proyectos de I+D en España en 2025. La convocatoria de Proyectos de Generación de Conocimiento'. Los datos recogidos en esta información proceden del citado artículo y de la resolución provisional de concesión.

A partir de esta última, se ha calculado, además, la tasa de éxito correspondiente a la asignación de contratos predoctorales. De acuerdo con estos datos, de las 55 propuestas registradas por la institución académica navarra, 28 han sido seleccionadas y 27 han sido denegadas, lo que representa una tasa de concesión del 50,9%.

Por delante de la UPNA, se encuentran la Universidad Carlos III de Madrid, con una tasa de éxito del 67,3%; la Universidad de Oviedo, con un 56,7%; la Universidad Pompeu Fabra, con un 55,8%; y la Universidad de Barcelona, con un 51,1%.

La tasa de éxito se calcula dividiendo el número de proyectos concedidos entre el total de solicitudes presentadas. Para establecer la comparación, se han considerado las universidades públicas que registraron un mínimo de treinta propuestas "con el fin de evitar que un número reducido de solicitudes distorsione los porcentajes".

GENERAR CONOCIMIENTO Y AFRONTAR RETOS ACTUALES

La convocatoria de Proyectos de Generación de Conocimiento forma parte del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación y está gestionada por la Agencia Estatal de Investigación. Dicha convocatoria constituye una de las principales vías de financiación competitiva de la I+D+i en España.

Para numerosos grupos de investigación "representa una fuente básica de recursos con la que consolidar sus líneas de trabajo y garantizar su continuidad".

Su objetivo es financiar tanto proyectos de investigación dirigidos a responder a los principales retos sociales, económicos y ambientales del país como estudios destinados a ampliar el conocimiento, sin que tengan que abordar un problema concreto previamente definido.

Las ayudas previstas en la convocatoria de la Agencia Estatal de Investigación se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Las actuaciones destinadas a la formación de personal investigador predoctoral están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).