UPTA advierte de que 8.000 pequeños negocios cerrarán en cinco años en Navarra y reclama un plan de relevo generacional

Lorenzo Ríos, secretario general de UGT en Navarra, y Eduardo Abad, presidente de UPTA. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

UPTA ha advertido de que cerca de 8.000 pequeños negocios cerrarán en los próximos cinco años en Navarra debido a la falta de relevo generacional. Según sus datos, 7.951 autónomos se jubilarán en este periodo, representando un 17,15% de los trabajadores por cuenta propia de la Comunidad foral. Por eso, ha reclamado al Gobierno de Navarra un plan de relevo generacional e incentivos que "faciliten la vida" a este colectivo.

Así lo ha advertido el presidente de UPTA, Eduardo Abad, quien ha presentado este viernes en Pamplona un informe sobre la situación de los trabajadores autónomos en Navarra, en base a los datos de afiliación del mes de febrero de 2026. Ha estado acompañado por el secretario general de UGT Navarra, Lorenzo Ríos, quien ha señalado que el sector de los autónomos "no es un elemento marginal de nuestra economía sino un elemento clave de nuestro tejido productivo", detrás del cual hay "personas que sostienen el día a día de nuestra economía, barrios, pueblos y sectores".

Según ha explicado, el informe de UPTA tiene "luces y retos muy relevantes que tenemos que afrontar con responsabilidad". Así, ha indicado que en la afiliación "hay cierta estabilidad" pero el perfil del trabajador autónomo está "claramente envejecido", lo que hace que uno de los principales "desafíos" sea el relevo generacional. "Si no actuamos, hablamos de cierres, pérdida de actividad económica y vaciamiento en comercios y sectores tradicionales", ha señalado.

En esta misma línea, Eduardo Abad ha destacado que hay un "problema mayúsculo en Navarra con el envejecimiento" y ha advertido de que "más de 8.000 pequeños negocios van a cerrar en los próximos cinco años" si "el Gobierno de Navarra no pone en marcha un plan de relevo generacional". En este sentido, ha señalado que Navarra ha "perdido en cinco años 17 comercios al mes" y "más de 1.000 pequeños comercios en los últimos cinco años".

Por otro lado, ha criticado que el Gobierno de Navarra ha pasado de dedicar casi 7 millones de euros al trabajo autónomo a 2,4 millones. Ha considerado un "fracaso de la política en Navarra el haber bajado más del 50% el presupuesto dotado para nuestro colectivo" y suponer "perder oportunidades". "Parece ser que para la presidenta Chivite los autónomos no son importantes y es un sector que va a salir adelante sin que se hagan políticas que generen mejores autónomos, con más calidad, mayor capacidad de renta", ha lamentado.

Como aspectos positivos, ha apuntado que "se ha cambiado la tendencia por un orden natural de las cosas" y "la gente menor de 45 años emprende muchísimo más en sectores de alta cualificación" y no tanto en el comercio. También ha valorado la cantidad de personas que llegan a Navarra desde el extranjero.

Al hilo de la regularización extraordinaria de personas migrantes, Abad ha afirmado que en Navarra "son imprescindibles" al menos que 4.000 nuevos autónomos extranjeros. Ha explicado que "sectores de atención a personas mayores, a domicilio, pequeños establecimientos de hostelería y comercio, son los que más están siendo ocupados por personas extranjeras y, por lo tanto, si queremos mantener los servicios en nuestros pueblos y ciudades tenemos que facilitar lo máximo posible la incorporación de esos 4.000 extranjeros necesarios para llevar a cabo el relevo generacional".

El presidente de UPTA ha resaltado que ha pedido en reuniones con el Gobierno de Navarra un plan de relevo generacional o incentivos que "mejoren la situación de los emprendedores" pero "han sido buenas palabras y pocos hechos". De la misma manera, ha considerado que las prácticas profesionales en los centros de Formación Profesional se deberían hacer en este tipo de negocios, de manera que "se trasvase un negocio que es rentable". Un elemento que debe centrarse también en la Navarra despoblada para mantener los servicios en estos entornos.

INFORME

Según detalla el informe de UPTA, Navarra contaba en el mes de febrero de este año con 46.372 afiliados al RETA, cifra que representa el 1,36% de afiliaciones por cuenta propia a nivel estatal. Representan, además, 12.420 afiliados más respecto al mismo mes de 2025, un incremento del 3,3%.

El perfil medio del trabajador autónomo en la Comunidad foral es predominantemente masculino, representando un 64,88% del total, con una edad de entre 46 a 55 años (32,1%), seguido del tramo de 56 a 65 años (25,6%). Por nacionalidad, el 86,64% son españoles y el 13,36% extranjeros. En cuanto a la antigüedad, un 25,65% de los autónomos tienen entre 10 y 20 años en el negocio, mientras que el 11,78% tienen menos de un año.

Los sectores de actividad que concentran el mayor número de afiliados son Comercio (16,63%), Construcción (16,45%), Agricultura (10,19%), Hostelería (8,9%) y Actividades Profesionales Científicas y técnicas (8,7%). No obstante, los sectores que han tenido un mayor incremento porcentual desde el año 2020 son el sector de Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales (+18,72%), Educación (+9,29%), mientras que Industria, Comercio y Agricultura registran una tendencia decreciente. Desde el año 2020 se han perdido 1.010 comercios.

Los autónomos extranjeros de Navarra representan la afiliación más alta del resto de comunidades autónomas, un 13,27% de la afiliación total de trabajadores por cuenta propia y el 16,8% de la afiliación extranjera estatal. En términos interanuales la afiliación extranjera ha aumentado un 4,11% con respecto al 2025 alcanzando la cifra de 6.155. Los autónomos de origen extranjero trabajan mayoritariamente en lo sectores de Construcción, Información y Comunicaciones y Educación.