Los programas de optimización del uso de antibióticos (PROA) revisan los tratamientos antiinfecciosos para ajustar la elección del medicamento, la dosis y la duración a las necesidades de cada paciente. - CUN

PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Utilizar los antibióticos solo cuando son necesarios y durante el tiempo adecuado es fundamental para preservar su eficacia. Su uso innecesario o inadecuado favorece la aparición de bacterias resistentes, capaces de sobrevivir a medicamentos que antes conseguían eliminarlas.

Especialistas de la Clínica Universidad de Navarra recuerdan, con motivo del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, que se celebra cada 18 de noviembre, la importancia de utilizar correctamente estos medicamentos para mejorar la atención a los pacientes y evitar que determinadas infecciones resulten cada vez más difíciles de tratar.

La resistencia a los antibióticos aparece cuando las bacterias desarrollan mecanismos que les permiten sobrevivir a medicamentos que antes las eliminaban. Esto puede dificultar el tratamiento de algunas infecciones y limitar las opciones terapéuticas.

En España, el consumo de antibióticos disminuyó un 5,1% en 2025 respecto al año anterior y acumula una reducción del 18,8% desde 2015, según los últimos datos publicados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Pese a esta evolución favorable, el consumo continúa por encima del objetivo fijado para 2030, lo que pone de manifiesto la importancia de seguir promoviendo un uso prudente de estos medicamentos para preservar su eficacia, ha informado la CUN en una nota.

"Cada antibiótico bien indicado, en el momento y durante el tiempo necesarios, protege al paciente de hoy y la eficacia de los tratamientos de mañana. Ese es el objetivo del Programa de Optimización del Uso de Antimicrobianos", explica la doctora Nerea Carrasco, especialista del Servicio de Enfermedades Infecciosas y coordinadora del Programa de Optimización del Uso de Antibióticos (PROA) en la Clínica Universidad de Navarra en Madrid.

La elección del antibiótico, la dosis, la duración del tratamiento y la evolución del paciente son aspectos fundamentales para garantizar una utilización adecuada de estos medicamentos. "No se trata simplemente de reducir el consumo de antibióticos, sino garantizar que cada paciente reciba el tratamiento más adecuado, con el antibiótico correcto, a la dosis necesaria y durante el tiempo preciso", señala el doctor José Ramón Yuste, coordinador del PROA en la sede de Pamplona.

Especialista también del Servicio de Enfermedades Infecciosas, el doctor Yuste destaca la importancia de utilizar mejor los antibióticos, manteniendo la eficacia clínica y la seguridad del paciente y evitando exposiciones innecesarias que favorecen la aparición de resistencias.

MÁS DE 650 REVISIONES DE TRATAMIENTOS

Los equipos PROA de la Clínica Universidad de Navarra han realizado más de 650 revisiones y asesorías sobre tratamientos antiinfecciosos en 2026. Entre enero y octubre, los especialistas de Pamplona han realizado 391 asesorías sobre tratamientos de 382 pacientes. En Madrid, se han llevado a cabo 276 intervenciones en lo que va de año, el doble que en todo 2025.

Estos equipos multidisciplinares, integrados por especialistas de los servicios de Enfermedades Infecciosas, Microbiología Clínica y Farmacia, revisan tratamientos que pueden beneficiarse de una optimización. Entre ellos figuran los que utilizan antibióticos de amplio espectro, superan la duración prevista para la infección o mantienen la administración intravenosa durante varios días. También valoran casos con hemocultivos positivos o en los que se detectan microorganismos resistentes.

Tras analizar la historia clínica, los resultados microbiológicos y la evolución del paciente, pueden recomendar ajustar la dosis o la duración, sustituir un antibiótico, pasar de la administración intravenosa a la oral o suspender el tratamiento cuando ya no es necesario.

Las recomendaciones de los equipos PROA tienen carácter asesor y apoyan las decisiones de los médicos responsables de cada paciente. Además, estos profesionales actualizan las políticas y guías de uso de antibióticos y participan en la formación de los equipos sanitarios.