Uso obligatorio de cadenas en la NA-137 Burgui-Isaba-Francia y en cuatro puertos de Navarra y debido a la nieve

Archivo - Una máquina quitanieves en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El uso de cadenas es obligatorio este martes en la NA-137 Burgui-Isaba-Francia, desde Venta Juan Pito, en el punto kilométrico 47, debido a la presencia de nieve en la carretera, así como en los puertos de Belate, Egozcue, Artesiaga y Urquiaga.

En concreto, es necesario el uso de cadenas en el puerto de Belate (NA-1210 Ventas de Arraitz - Endarlatsa, kilómetro 4) desde las 8.30 horas, al igual que en el puerto de Egozcue (NA-2520 Olagüe- Zubiri, kilómetro 1), el puerto de Artesiaga (NA-1740 Irurita - Eugi, kilómetro 9), y el puerto de Urquiaga (NA-138 Pamplona - Francia/Alduides, kilómetro 4).

Por otro lado, la NA-2011 Salazar-Francia, RD-26, Port de Larrau permanece cerrada desde el 24 de noviembre a partir del kilómetro 7. Como todos los años en estas fechas, permanece cortada y sin servicio de vialidad invernal entre los PK 7 y 20 (bosque de Saint Joseph) en territorio francés.

También continúa cortada desde el 26 de noviembre la carretera NA-2012 Ochagavía/Otsagabia-Irati, a partir del kilómetro 7+200, por ventisqueros.

Además, las cámaras de tráfico reflejan existencia de nieve en los túneles de Belate (N-121-A), Yesa (A-21) y El Perdón (A-12), Alsasua (A-1 / A-10), Arre (N-121-A / NA-4251), Cordovilla (PA-32 / PA-31), Areta (PA-30 / NA-2300), Arbizu (A-10), Zizur Mayor (A-12 / A-15), Irurtzun (A-15 / A-10), Pagozelai (A-15), Lekunberri (A-15), Berriozar (PA-30 / N-240-A), Talluntxe (PA-30 / A-15), Belagua (NA-137), Arre (N-121-A / NA-4251), Ezcaba (PA-35 / PA-30), y Urbasa (NA-718).