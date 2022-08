Vecinos, familiares y políticos recuerdan a Francisco Casanova en el 22 aniversario de su asesinato por ETA

Maribel Vals, de Vecinos de Paz de Berriozar, ha afirmado que Sánchez y Chivite están "rendidos" a EH Bildu

PAMPLONA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Berriozar, familiares y representantes políticos han rendido homenaje este martes al subteniente del Ejército de Tierra Francisco Casanova con motivo del 22 aniversario de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA. Un acto que se recupera después de dos años suspendido debido a la pandemia.

El asesinato de Francisco Casanova tuvo lugar el 9 de agosto del año 2000, minutos después de las tres de la tarde. Casanova fue tiroteado a bocajarro cuatro veces en la cabeza por un terrorista de ETA cuando se disponía a estacionar su coche en el garaje de su domicilio.

Como cada año, el grupo Vecinos de Paz de Berriozar ha celebrado una misa a las 19 horas en la parroquia San Esteban de la localidad en recuerdo de Casanova. A continuación, ha tenido lugar una ofrenda floral en el monumento en recuerdo al subteniente del Ejército de Tierra y a todas las víctimas del terrorismo que ha contado con la presencia de la viuda e hijos de Casanova.

También han asistido, por parte del Gobierno de Navarra, el vicepresidente primero, Javier Remírez, y los consejeros Elma Saiz, Itziar Gómez, Carlos Gimeno y Bernardo Ciriza. También han estado presentes el delegado del Gobierno, José Luis Arasti, además de representantes de UPN, encabezados por su vicepresidente y alcalde de Pamplona, Enrique Maya; del PSN, de Geroa Bai y del PPN. Entre los asistentes se encontraba, asimismo, el diputado navarro Sergio Sayas, expulsado temporalmente de UPN.

"SANCHEZ Y CHIVITE ESTÁN RENDIDOS A BILDU"

Ha abierto el homenaje la portavoz de Vecinos de Paz, Maribel Vals, quien ha afirmado que tanto el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como la presidenta de Navarra, María Chivite, están "rendidos" a EH Bildu, "los representantes de la ETA en las instituciones".

Tras criticar que los socialistas están tratando de "contentar a quienes los mantienen en la poltrona", ha criticado que "quieren rescribir el futuro enterrando el pasado y blanqueando a los etarras y a sus herederos".

Por ello, ha pedido a Sánchez y a Chivite "que tengan dignidad y honren la memoria de las víctimas, entre las que se encuentran compañeros suyos", y que "dejen" a EH Bildu, "esa compañía con la que nunca debieron pactar". "Ningún cargo, por alto que sea, puede anteponerse a la dignidad personificada, como son las víctimas de la ETA. No pueden acudir a actos de las víctimas mientras benefician a sus verdugos y compadrean con los proetarras", ha manifestado.

Según ha asegurado, "en Europa también este Gobierno ha intentado beneficiar a los criminales etarras", ya que "a principios de año, la Eurocámara recomendaba que se agotase la vía de lesa humanidad, conforme al derecho internacional, para evitar que los crímenes de la ETA anteriores a 2004 prescribieran y quedasen impunes". Sin embargo, "el PSOE se oponía e introducía una enmienda para intentar suprimir este punto". Dicha enmienda "fue rechazada por la comisión de Peticiones del Parlamento europeo".

"Señor Sánchez, señora Chivite, el dolor de las víctimas por sus familiares no prescribe. Y hay que añadir el causado por quienes, en vez de defenderlas, las humillan con hechos que causan náuseas", ha añadido.

Vals también ha criticado la Ley de Memoria Democrática "pactada con independentistas y EH Bildu". "Si están esos de por medio, malo", ha sentenciado para reprochar que "en esa memoria muy selectiva y retorcida no hay ni una sola vez que se nombre al terrorismo de la ETA y a sus víctimas". "Es la rendición total ante la ETA, es una de las mayores ignominias para con las víctimas. Es hacer gárgaras con su sangre. Es alta traición a España. Esa España que tanto ha sufrido y lo sigue haciendo con la dictadura del terror", ha censurado.

Según Vals, "cierto es que no matan, pero no dejan vivir". "Lo vimos recientemente los pasados Sanfermines -en referencia a los altercados durante la procesión del 7 de julio-, como lo vemos en diferentes actos, donde ni los delegados de Gobierno ni el fiscal general hacen nada". "La ETA sembró el terror y está cosechando su rédito, el proyecto por el que asesinaban sigue vigente y siguen dando pasos", ha aseverado. Además, ha considerado que "no se puede permitir que a los asesinos de la ETA se les consideren héroes" y se les reciba como "valientes, defensores de libertad, con esos 'ongi etorris'".

Tras añadir que "no hay día" que el PSOE no "sorprenda" con "una vileza", ha criticado la retirada de agentes del CNI del País Vasco y el traslado de presos de ETA a Navarra y País Vasco.

El acto ha finalizado con una ofrenda floral y un recital de jotas en el que ha participado la hija de Francisco Casanova.