'Viaje al país de los blancos', de Dani Sancho, premio a mejor película en el 26º Festival de Cine Ópera Prima de Tudela

Miembros del jurado del Festival Ópera Prima de Tudela 2026. - TUDELA-CULTURA

PAMPLONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Viaje al país de los blancos', dirigida por Dani Sancho, se ha alzado con el premio a la mejor película en el 26º Festival de Cine Ópera Prima de Tudela, otorgado por votación del público y dotado con 7.000 euros. El filme también se ha hecho con el Premio Joven Tudela-Cultura, concedido por estudiantes de Tudela y la Ribera y dotado con 1.000 euros

El director del Festival, Luis Alegre, y los miembros del jurado, compuesto en esta 26º edición por Mikel Gurrea, director de cine; Belén Funes, directora de cine; Victoria Luengo, actriz; Laia Costa, actriz; Ana Gracia, actriz y maestra de interpretación; Felipe Cabrerizo, historiador, ensayista e investigador; Javier Zurro, periodista de elDiario.es, especializado en cine y cine español; y Joaquín Reyes, actor, guionista y cómico, han ofrecido este sábado una rueda prensa para hacer público el nombre de los ganadores del Festival.

Por su parte, el premio Alfonso Verdoy a la mejor dirección, concedido por el jurado y dotado con 4.000 euros, ha sido para Ian de la Rosa por su película 'Iván & Hadoum'. El jurado ha señalado que se otorga "por su extraordinaria capacidad para crear una película pionera, que se acerca a una realidad alejada de estereotipos y por dar vida a dos personajes magnéticos llenos de matices y dignidad".

La película también ha sido reconocida con el premio Igualdad, dotado con 1.000 euros, otorgado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Tudela mediante votación del Consejo Municipal por la Igualdad, para la película que promueve valores en torno a la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres.

El premio especial del jurado, dotado con 2.000 euros, se ha concedido a Marta Matute, directora de 'Yo no moriré de amor'. El jurado ha valorado que es "una película sin concesiones, que se acerca a un tema complejo de una forma alejada de sentimentalismos y con absoluto rigor".

Además, el jurado ha querido conceder una mención especial a Ricardo Gómez por la dirección de 'Una familia' por tratarse "de una propuesta apasionada llena de amor al cine, de una vitalidad contagiosa en busca de un lenguaje propio".

CONCURSOS CORTOMETRAJES 2026

Dentro del Festival de cine Ópera Prima se organizan dos concursos cortometrajes. En el 9º Concurso de cortometrajes Opera2 ha ganado en la categoría general '¿Cómo te pillo?', de Lucas Eza; en la categoría joven, 'The host', de Nick Nikolaev Mirchev; el Premio del público, ha sido para 'Mi vecino literuel', de Carlos Rodrigo.

Por su parte, el premio del 2º Concurso escolar de cortometrajes Opera2 'Clean Living: pequeñas historias que cuidan el mundo', ha recaído en 'El efecto mariposa del barrio', del colegio Huertas Mayores. El premio, dotado con 2.000 euro, se reparte a partes iguales entre todos los colegios participantes.

'EL MUNDO ES ANSÍ', PELÍCULA DE CLAUSURA

La gala de entrega de premios del 26º Festival de cine Ópera Prima se ha suspendido debido al luto oficial de tres días decretado por Gobierno de Navarra con motivo de accidente ferroviario de Teruel.

No obstante, se mantiene la proyección en el cine Moncayo de la película 'El mundo es ansí', del tudelano Miguel Ángel Calvo Buttini. La película será presentada, a las 19.30 horas, por el director y por los intérpretes Nahia Bergasa y Álvaro Subiés.