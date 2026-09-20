El vicepresidente Remírez preside este martes la presentación de Marca Navarra en Estella

Archivo - Último acto de presentación de Marca Navarra, celebrado en Sangüesa. - GOBIERNO DE NAVARRA - JESÚS M GARZARON - Archivo

PAMPLONA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, abrirá este próximo martes día 22 el acto de presentación de Marca Navarra en Estella. El evento, que comenzará a las 19 horas en el salón de actos del Parque Tecnológico Miguel de Eguía, estará copresidido por la alcaldesa de la localidad, Marta Ruiz de Alda.

En el acto intervendrán asimismo Pablo Hermoso de Mendoza, rejoneador, ganadero y empresario; la investigadora Isabel Sola, directora del departamento de Biología Molecular y Celular del Centro Nacional de Biotecnología adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas; María Luisa Elguea, gerente de LASEME (Asociación de Empresas de la Merindad de Estella); y José Flamarique, presidente de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella, informan en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

Representantes políticos y agentes económicos, sociales y culturales de la merindad asistirán al acto, que será conducido por Julian Iantzi y estará abierto al público hasta completar aforo. El encuentro estará amenizado por Gaiteros Baztan-Baztan Gaiteroak. Las personas asistentes disfrutarán de un aperitivo y obsequios de Marca Navarra.

Marca Navarra completa su despliegue en las merindades Con su llegada a Estella, el proyecto Marca Navarra completa su despliegue en las cinco merindades de la Comunidad foral tras los eventos desarrollados en Pamplona, Tudela, Tafalla y Sangüesa, además de en Alsasua y Roncal. El Museo del Prado y la Cambra de Comerç acogieron las presentaciones en Madrid y Barcelona, respectivamente, mientras que Bruselas fue el escenario de la puesta de largo de Marca Navarra en Europa.

Marca Navarra tiene por objetivo fundacional la consolidación de la Comunidad foral como "región europea, sostenible, innovadora e igualitaria", bajo el lema o tagline 'Una forma de funcionar / Gauzak egiteko dugun modua / Our own way'. Sus cuatro ejes estratégicos son: Talento, empresa e innovación; Turismo, riqueza y diversidad; Identidad Territorial y Calidad de Vida.

Se trata de la marca territorio, paraguas además del resto de emblemas y sellos de la Administración Foral, creada con "una vocación netamente inclusiva y como espacio de diálogo constructivo", cuyo equipo de gobernanza está constituido por las direcciones generales del Ejecutivo más directamente concernidas.