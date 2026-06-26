El viento y los focos en zonas de difícil acceso dificultan la extinción del incendio de Ezcabarte

Varias dotaciones de bomberos tratan de extinguir un fuego, a 25 de junio de 2026, en Ezcabarte, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El viento y la presencia de focos en zonas de difícil acceso están dificultando las labores de extinción del incendio declarado el jueves por la tarde en Ezcabarte.

En estos momentos, trabajan en el lugar efectivos de Bomberos y brigadas forestales de los parques de Cordovilla, Sangüesa, Tudela, Tafalla, Burguete, Lodosa, Navascués, Estella, Peralta, Oronoz y Bomberos Voluntarios de Aoiz, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Además, dos helicópteros del Gobierno foral y los dos helicópteros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico participan en las labores de extinción.

Sos Navarra ha insistido en pedir a la población que se mantenga alejada de la zona de trabajo de los medios de extinción, tanto por su propia seguridad como para evitar entorpecer las labores de los efectivos.