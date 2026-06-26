El viento reaviva algunos focos del incendio de Ezcabarte y seis brigadas continuarán trabajando durante la noche

Un helicóptero trata de apagar el incendio de Ezcabarte. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los vientos están siendo la principal dificultad para la extinción del incendio declarado el jueves en Ezcabarte, que ha provocado que se reaviven algunos focos, sobre todo en el flanco oeste, han informado desde los servicios de emergencia del Gobierno de Navarra.

Sobre las 20.00 horas se ha producido el relevo de efectivos terrestres. Durante la noche, permanecerán trabajando en el lugar seis brigadas de bomberos formadas por efectivos de todos los parques. Cruz Roja se hace cargo del avituallamiento de los miembros del dispositivo de extinción.

Los medios aéreos trabajarán hasta el ocaso. A lo largo del día de este viernes han trabajado en el lugar dos helicópteros del Gobierno foral, dos helicópteros del MITECO y dos aviones de carga en tierra del MITECO con base en Agoncillo.

La Policía Foral mantiene desplegado un amplio dispositivo de seguridad, control y asistencia en la zona afectada por el incendio de vegetación de Makirriain, trabajando en coordinación con la Dirección de Emergencias, Servicio de Bomberos, Protección Civil y el resto de servicios intervinientes. El acceso está limitado para vecinos, por lo que se insiste en que no se acuda a observar o curiosear para dejar las vías despejadas.