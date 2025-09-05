La VII Marcha 'La Ribera Contra el Cáncer' se celebrará el próximo 5 de octubre en Tudela

PAMPLONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La VII Marcha 'La Ribera Contra el Cáncer', una cita solidaria organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra con el objetivo de recaudar fondos para proyectos de investigación oncológica, se celebrará el domingo 5 de octubre en Tudela.

La prueba, que se ha presentado este viernes en el Ayuntamiento de Tudela en un acto que ha contado con la presencia de Alejandro Toquero, alcalde de Tudela; Juan Franco, presidente de la Asociación en Navarra; Mamen Motilva, presidenta de la Junta Comarcal de La Ribera y Silvia Azpilicueta, gerente de la Asociación en Navarra, saldrá a las 11.00 horas desde la Plaza Nueva.

El recorrido, de unos 4 kilómetros, continuará por Gaztambide, Avenida Zaragoza, Cuesta Estación, Aranaz y Vides, Paseo de los Tilos, Boulevard de la Peñica, Paseo del Prado, Paseo Pamplona, Muro, Concarera, Plaza San Jaime, Rúa, San Salvador, Granados, Herrerías, Yanguas y Miranda, finalizando nuevamente en la Plaza Nueva, saldrá a las 11.00 horas desde la Plaza Nueva.

Según explican desde la Asociación Española contra el Cáncer de Navarra, la marcha está pensada para realizarse caminando, "en un ambiente lúdico y no competitivo". La actividad está abierta a toda la ciudadanía con el propósito de "visibilizar la lucha contra el cáncer y promover hábitos de vida saludables".

Las inscripciones tienen un coste de 10 euros, que incluye una camiseta y una mochila (hasta agotar existencias y según disponibilidad de tallas). La camiseta será de color azul, en referencia al cáncer de colon. Toda la recaudación se destinará íntegramente a los proyectos de investigación financiados por la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra.

Podrán realizarse de forma online, del 10 de septiembre al 1 de octubre (23.59 horas), a través de la web www.rockthesport.com. La recogida de dorsal y camiseta se realizará desde el 15 de septiembre en la sede de la Asociación en Tudela (Plaza Constitución, 13 bajo), de 9.00h a 14.00 horas, presentando el resguardo de inscripción.

También podrán hacerse presencialmente, del 10 de septiembre al 2 de octubre, en la misma sede (Plaza Constitución, 13 bajo), en horario de mañana y de tarde. Y en los establecimientos de Tutoque, Nails Factory, Peluquería Ella&Él y Peluquería V&M en su horario habitual de apertura.

Al finalizar la marcha, entre las 12.00 y las 14.00 horas, se entregarán premios y se sortearán regalos entre las personas inscritas. Además, habrá actividades gratuitas para todas las edades, así como un avituallamiento al llegar a meta para las personas participantes con dorsal. Como ya es tradición, se podrá disfrutar también del popular puesto de tostadas de ajo.

Los artículos que se sortearán en la tómbola solidaria estarán expuestos hasta el día de la Marcha en el local de la calle Gaztambide. Los boletos de la tómbola podrán adquirirse en la sede de Tudela y el mismo día de la Marcha, con un precio de 1euro.

LA PREVENCIÓN PUEDE EVITAR EL 40% DE LOS CASOS

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra, Juan Franco, ha recordado que "hay que hacer hincapié en la prevención en la población general. Hasta un 40% de los casos podrían evitarse siguiendo pautas preventivas, por eso la participación ciudadana en los cribados es tan importante". Franco ha agradecido expresamente "el apoyo del Ayuntamiento de Tudela y de su alcalde, siempre implicado en esta causa". Y ha recordado que "la recaudación del año pasado en la Marcha de la Ribera superó los 85.000 euros y que va íntegramente destinada a investigación oncológica.

Ha explicado que "la camiseta de este año será de color azul, ya que este color simboliza la lucha contra el cáncer de colon", y ha recordado que Navarra "es líder nacional de participación el cribado de cáncer de colon". Además, Franco ha puesto en valor los servicios gratuitos que ofrece la Asociación tanto a pacientes como a familiares, y ha destacado los nuevos servicios que se han puesto en marcha recientemente en Tudela, como el servicio de fisioterapia, el de nutrición y el servicio de atención a domicilio.

Por su parte, la presidenta de la Junta Comarcal de la Ribera, Mamen Motilva, ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento y patrocinadores así como la colaboración de todos los comercios de Tudela que donan artículos para la tómbola solidaria (con más de 200 artículos), cuya recaudación, al igual que la de las inscripciones, irá íntegramente destinada a investigación.

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha destacado que la Marcha Contra el Cáncer "se ha convertido en una cita obligada en la Ribera, con una enorme carga simbólica: recoger fondos para la investigación contra el cáncer y mentalizar sobre la importancia de seguir apostando por ella". Ha subrayado que "actualmente se diagnostica más y mucho antes gracias a los programas de cribado" y que el reto que tiene la sociedad civil es "insistir y apostar por la ayuda a la investigación". "La investigación oncológica debe ser una prioridad para todos los gobiernos", ha remarcado el alcalde, quien ha animado a que "cada paso y cada gota de sudor sean un estímulo para quienes sufren la enfermedad y sus familiares, y que agite conciencias para que haya partidas más generosas para la investigación".