Villava celebra el Nafarroa Oinez 2025 con un mensaje de paz y en recuerdo a Palestina

Se ha pasado el testigo a las ikastolas Erentzun y San Fermín, que organizarán conjuntamente el Nafarroa Oinez del año que viene

PAMPLONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este domingo, a las 10 de la mañana, ha arrancado en Villava una nueva edición de Nafarroa Oinez, organizado este año por la ikastola Paz de Ziganda, que ha trasladado un mensaje de paz y en recuerdo a las personas que sufren los conflictos bélicos, especialmente en Palestina.

Entre las personas que han acudido a la inauguración se encontraban el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; Ana Ollo, vicepresidenta segunda del Gobierno foral; Uxue Barkos, senadora por Navarra, así como los alcaldes de Villava, Huarte y Burlada, Mikel Oteiza, Alfredo Arruiz y Berta Arizkun.

Además, han acudido representantes de instituciones como Nafarroako Ikastolen Elkartea (NIE), EHI, Consejo Escolar de Navarra, Euskaltzaindia, Eusko Ikaskuntza, Consejo de la Lengua Vasca, Observatorio de los Derechos Lingüísticos, Topagunea, AEK, IKA, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Errigora, Bertsozaleen Elkartea o Euskal Idazleen Elkartea.

Durante el acto han intervenido Oier Sanjurjo, presidente de NIE, y Maider Nuin, presidenta de Paz de Ziganda Ikastola, quienes han coincidido en destacar la importancia de esta fiesta y el papel de las ikastolas. Oier Sanjurjo ha resaltado la "vocación de servicio público" de las ikastolas y su papel en el impulso al euskera. "Las ikastolas son el motor de un proceso de recuperación lingüística y cultural que ha permitido al euskera ganar nuevos hablantes, garantizar la transmisión intergeneracional y enorgullecer a quienes nos expresamos en euskera", ha señalado.

Por su parte, Maider Nuin ha recordado el "camino de auzolan y compromiso" que ha recorrido la comunidad de Paz de Ziganda Ikastola durante los últimos meses: "Hemos estado presentes en el entorno, hemos impulsado proyectos sociales e inclusivos, hemos posibilitado momentos para vivir, sentir y compartir en euskera, y todo ello ha dado un impulso al auzolan", ha subrayado, para agradecer la implicación de familias y personal que ha permitido cumplir los objetivos de la organización de este Nafarroa Oinez 2025.

Durante el acto han intervenido tanto Paz de Ziganda Dantza Taldea como Paz de Ziganda Abesbatza. Este último grupo ha acompañado a la cantante Anne Etchegoien que ha participado interpretando la canción 'Bakemina' como "llamada a la paz y recuerdo de quienes sufren conflictos bélicos, muy especialmente en Palestina".

La apertura oficial se ha completado con las intervenciones de Mikel Oteiza y Ana Ollo quienes, en nombre del Ayuntamiento de Villava y del Gobierno de Navarra, respectivamente, han animado a participar en la jornada festiva y a celebrar el euskera.

Una vez concluido el acto, las personas invitadas han realizado el recorrido que les ha llevado desde la propia Ikastola (zona 1) hasta Huarte (zona 3) para terminar en la Casa de Cultura de Villava (zona 2) donde ha tenido lugar el acto de homenaje y paso del testigo al próximo Nafarroa Oinez.

HOMENAJE A UN PROYECTO DE AUZOLAN

En esta edición el homenaje no se ha dirigido a ninguna persona en concreto, sino que se ha decidido poner en valor el trabajo en auzolan "que tan ligado está a la propia identidad de las ikastolas". Con un teatro y las palabras de reconocimiento de Maider Nuin se ha querido rendir homenaje a todas las personas que "trabajan desinteresadamente como filosofía de vida".

Para finalizar, se ha llevado a cabo la ceremonia de paso del testigo para el próximo Nafarroa Oinez, cuya organización correrá a cargo, de manera conjunta, de las ikastolas Erentzun y San Fermín. En representación de Erentzun han recogido el testigo su presidenta, Marta Tejada, y su directora, Garbiñe Zulaika. Por San Fermin han subido al estrado la presidenta, Eider Sagastibeltza, y la directora, Uxue Lazkano.