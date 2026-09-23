Una visita interpretativa sobre huellas y rastros se suma este año a la jornada de puertas abiertas de Bertiz

Una de las visitas realizadas al parque natural de Bertiz. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sábado 26 de septiembre Bertiz celebra su jornada anual de puertas abiertas. Este año el parque natural va a ofrecer por primera vez un taller para descubrir 'Huellas y rastros' destinado a un público familiar. Pero, además, ese día será gratuito el acceso al Jardín Histórico-Artístico del parque y se han programado dos micro-visitas al palacio (castellano y euskera) por la mañana, y una visita interpretativa al jardín, ampliada al palacio, a primera hora de la tarde. En total hay disponibles 60 plazas, gratuitas, pero para las que hay que inscribirse a través del correo cinberti@navarra.es o llamando al teléfono 948 59 24 21.

Además, en el entorno del acceso al jardín, el sábado se podrá disfrutar de una feria de artesanía, con productos gastronómicos y materiales artísticos. Queso, miel, dulces, artesanía en cuero, bisutería o mochilas de montaña serán algunos de los productos que se podrán adquirir en los 14 puestos que estarán abiertos entre las 11 y las 14 horas. Esta feria se realiza en colaboración con Argitzu Elkartea, una asociación de artesanos fundada en 2018 que agrupa a creadores de las comarcas navarras de Baztan, Bortziriak, Malerreka, Urdazubi y Bertizarana, indican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

El Valle de Bertiz se encuentra enmarcado en la Cuenca del Baztán-Bidasoa, y por tanto es representativo de los Valles Cantábricos de Navarra. En el Señorío se diferencian dos espacios, el Jardín Histórico-Artístico, de 3,4 Ha y el Bosque de 2.048 Ha, una masa forestal donde predominan robledales atlánticos y hayedos que cubre la totalidad de la finca hasta la cima del monte Aizkolegi, de 842 m de altura. Más allá de la jornada, este espacio se puede visitar, este otoño en horario de martes a domingo de 10 a 14 horas y de 15 a 18 horas, salvo en situaciones meteorológicas excepcionales. El parque natural cuenta con espacios de estacionamiento y un punto de atención al visitante.

Allí, y en la web, están disponibles un mapa-guía del Jardín Histórico - Artístico que incluye también los senderos señalizados del Parque Natural, y una propuesta de 'Itinerario sensorial' para el jardín.

RASTREAR ANIMALES Y CONOCER LAS DOTACIONES

'Huellas y rastros' es una actividad novedosa en la programación y está destinada para un público familiar. En ella, y durante tres horas, las 20 personas que se apunten podrán visitar algunos de los espacios del parque de la mano de Álvaro Gómez Solís, graduado superior en Educación y Control Ambiental y Gestión Forestal y del Medio Natural. Tras una introducción sobre metodología apoyada en plumas, huellas realizadas en moldes de escayola o pequeños cráneos, se recibirán indicaciones para "aprender a ver". Después, el grupo se internará unos kilómetros por una pista con poco desnivel.

A lo largo de un paseo calmado se irán apreciando, de la mano del experto, los indicios de la vida silvestre que dejan pícidos, nutrias, jabalíes o ciervos en los robledales maduros y en el espacio fluvial. Esta actividad se desarrollará de 10.30 a 13.30 horas y se recomienda llevar calzado cómodo y algo de líquido, especialmente si la temperatura es alta.

También por la mañana están previstas dos visitas al espacio del palacio, la que fuera antigua residencia del matrimonio Ciga - Fernández. Personal del parque se encargará, a las 11 horas en castellano y a las 12 horas en euskera, de guiar unas sesiones de 45 minutos con 10 plazas disponibles por grupo. Comenzado en la "Cochera", se repasarán los principales datos del parque con ayuda de una gran maqueta.

El Parque Natural Señorío de Bertiz, el primero de Navarra con esta catalogación, lo es desde 1984 y forma parte de la Red Natura 2000. Abarca 2.052 hectáreas y, además del bosque y el Jardín Histórico Artístico, dispone de instalaciones como un Centro de Interpretación de la Naturaleza, el Palacio - Centro de congresos, un espacio expositivo y un área recreativa.

UNA TARDE BOTÁNICO-ARTÍSTICA

Por la tarde, la propuesta es la visita al Jardín Histórico de Bertiz, un diseño con más de un siglo de antigüedad que está conformado por un bello entramado de caminos y senderos sinuosos rodeado de grandes árboles de muy diversas especies, además de setos, arbustos y macizos florales. Sus entornos paisajísticos de estanques, pequeños puentes o glorietas crean un ambiente en el que también se insertan elementos de gran belleza como el mirador y la capilla con sus vidrieras, joyas del Art Nouveau y referencia de belleza del periodo artístico a caballo entre los siglos XIX y el XX.

Es una buena representación de 'Jardín pintoresco', caracterizado por su pequeño tamaño y los elementos de influencia oriental. El pasado mes de junio este espacio se unió a la iniciativa del Ministerio de Cultura de Francia 'Rendez-vous aux jardins' ('Cita en los jardines'), que busca dar a conocer al gran público la riqueza y diversidad de estos espacios.

Esta visita es específica del día de puertas abiertas del parque, ya que está ampliada respecto a la que se ofrece durante el año porque que también incluye un acceso al palacio. El grupo podrá acceder a las tres plantas del edificio y, aunque no está previsto un recorrido a cada dependencia, si se hablará de las funciones de las estancias, su historia y sus principales elementos, así como del origen estilo arquitectónico y materiales del palacio. Hay 20 plazas disponibles y el recorrido se ha programado de 16 a 17.30 horas.