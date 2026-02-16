Volkswagen Navarra "avanza" en su compromiso ambiental con la plantación de 142 nuevos árboles

Plantación del bosque Cross . - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen Navarra celebró el sábado pasado la segunda edición del evento familiar de plantación de árboles en el Bosque Cross, una iniciativa que "refuerza el compromiso de la fábrica con la sostenibilidad y la biodiversidad local". Trabajadores de la fábrica y familiares plantaron 50 ejemplares de encina, que se unieron otros 92 colocados durante la semana pasada con la colaboración del centro especial de empleo Tasubinsa.

Con estos nuevos ejemplares, el recinto de Landaben alcanza los 421 árboles, cifra que simboliza la transformación de la planta con la llegada de los primeros vehículos eléctricos: 4 modelos, 2 tecnologías y 1 equipo.

El presidente de Volkswagen Navarra, Michael Hobusch, destacó el carácter familiar y simbólico del acto. "Volvemos a reunirnos empleados y familias por un propósito común: contribuir al bienestar de nuestro planeta, especialmente ahora que iniciamos una nueva etapa con la fabricación de los primeros coches eléctricos de la planta, y todo, en equipo", expuso.

Por su parte, la responsable de Medio Ambiente, Ana Moreno, subrayó la importancia de elegir especies autóctonas para preservar la biodiversidad local y su experiencia con el centro especial de empleo. "Este año volvemos a plantar encinas, una especie muy resistente y sostenible que se adapta perfectamente a nuestro entorno, y hemos contado con la experiencia de Tasubinsa para hacerlo posible, promoviendo la diversidad y la inclusión, tanto en la plantación previa esta semana de 92 árboles como en la preparación de este evento", dijo.

Tras la plantación, las familias participaron en actividades educativas y de movilidad en el Parque Polo, dirigidas a reforzar el compromiso de los más jóvenes con el cuidado del medio ambiente y la movilidad sostenible.