Volkswagen Navarra produce un 15% de lo habitual en el turno de noche, según los sindicatos

Piquete del sindicato LAB en la puerta principal de la fabrica de Volkswagen Navarra durante los piquetes organizados a favor de la huelga general, a 11 de noviembre de 2026, en Pamplona, Navarra (España). España vive una convocatoria de huelga general de - Europa Press

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La factoría de Volkswagen Navarra, en el polígono industrial de Landaben, ha llevado a cabo un 15% de su producción en el turno de noche de este miércoles debido al seguimiento de la huelga general por la vivienda, según datos del sindicato LAB.

UGT y CCOO han cifrado en un 90% el seguimiento del paro en la planta de Landaben, que "no ha sacado casi coches esta noche" y "no va a sacar a la mañana".

También en el ámbito de la industria, en la Comarca de Pamplona "en otras empresas importantes la mayoría de trabajadores y trabajadoras no han acudido a trabajar, como en KYBSE y TRW". "La incidencia también es muy destacable en Gurpea, Argal o Ingeteam", ha señalado LAB.

En otros puntos de Navarra, LAB ha asegurado que ha habido "gran seguimiento" en las fábricas de Torraspapel, Barranquesa, Magotteaux, Zalain Transformados, Lamapor, Aceros Moldeados, GhGuema, Mecalsa, Guerra Hnos, Wisco Betelu, Savera yrtland. "En la Ribera navarra, el paro ha incidido de forma notable, entre otros, en Congelados de Navarra y Uvesa", ha asegurado.