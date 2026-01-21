Vox critica que el Gobierno de Navarra traslada a la jueza que no tiene los contratos de Sendaviva

PAMPLONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha enviado un escrito al Juzgado número 5 de Pamplona en el que ha presentado sus alegaciones al requerimiento de la jueza sobre los contratos de las obras de reforma de Sendaviva, solicitados por la magistrada como diligencias previas para decidir sobre la admisión o no de la querella presentada por Vox en relación con estos contratos.

Según ha señalado Vox en una nota de prensa, en el documento, fechado el 19 de enero, el Ejecutivo explica que las licitaciones de las obras corresponden a Parquenasa, representada por la empresa pública Navarra Impulsa de Cultura y Ocio (NICDO), y que “habrán de ser solicitados a dichas empresas, no hallándose en poder del Gobierno de Navarra”.

En el escrito a la jueza, elaborado por la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra, se ha esgrime que, “si bien dichas licitaciones aparecen publicadas en el Portal de Contratación de Navarra, ello no significa que se trate de contratos del Gobierno de Navarra, por cuanto dicho portal constituye el medio oficial para la publicidad de las licitaciones de todas las entidades sometidas a la Ley Foral de Contratos Públicos, no solamente las del Gobierno de Navarra”. Por ello, el Gobierno foral ha pedido al juzgado que admita su escrito y solicite los expedientes de contratación a las empresas Parquenasa o NICDO.

El presidente provincial de VOX, José María García Elorz, ha calificado esta respuesta del Gobierno como “un intento de tomadura de pelo a la jueza, puesto que NICDO es una empresa pública cuyo consejo de administración está formado por miembros del Gobiernos y, además, el dinero de las obras procede de una subvención del propio Gobierno”.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, ha registrado este miércoles una petición de información dirigida a NICDO en la que exige todos los contratos para las obras de la reforma de Sendaviva y de tematización del parque.