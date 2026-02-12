Vuelve este sábado el mercado de producto local Basotxoa en el Bosquecillo, en Pamplona

PAMPLONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La calle Bosquecillo de Pamplona vuelva a acoger, este mes de febrero, el mercado de producto local Basotxoa. La cita será este sábado, día 14, de 10 a 14 horas, y contará con la presencia de una treintena de puestos de alimentación y artesanía, principalmente. Se trata de la primera convocatoria del mercadillo de este 2026, y se volverá a repetir en marzo, abril, mayo y junio, siempre en el segundo sábado de mes.

El Ayuntamiento de Pamplona ha señalado que confía en convertir este mercado en una cita permanente de referencia de productos de proximidad de calidad reconocida, tanto para personas locales como para visitantes. Por de pronto, en 2025 se celebraron cuatro sesiones. En su puesta en marcha, el Consistorio trabaja con INTIA-Reyno Gourmet, el Consejo de Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN), la Asociación de Elaboradores de Alimentos Artesano y la asociación Bizilur. Los puestos van rotando en cada edición, de forma que, al menos, un 25% corresponde a nuevas incorporaciones.

Entre los productos alimentarios que se pueden adquirir este sábado habrá miel, aceite, queso, pan, embutidos, mermeladas, dulces o vino. También habrá productos de artesanía como jabones o bisutería. Además, en cada edición, se da relevancia a un producto de temporada. En la cita de febrero, los protagonistas son el aceite y las hortalizas de invierno, ha informado el Ayuntamiento.

Para armonizar el conjunto del mercadillo, el Ayuntamiento ha destinado cerca de 72.000 euros a para la adquisición de carpas y mesas para acoger cada puesto. De esta forma, los 30 stands serán exactamente iguales. Se trata de carpas desmontables y de fácil montaje, diseñadas y producidas específicamente para este mercado, además de 30 mesas, que harán las veces de mostrador. Las carpas tienen unas dimensiones de 3 metros de ancho por 3 metros de fondo, una altura ajustable de 3,3 metros en el punto central de la cubierta, y una altura libre mínima de unos 2 metros en todo el perímetro.