El XII Encuentro Violeta de COMFIN apuesta por tejer redes para favorecer la presencia de mujeres en la política

PAMPLONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de organizaciones de Mujeres y/o Feministas por la Igualdad en Navarra (COMFIN) ha celebrado este sábado su XII Encuentro Violeta, que ha tenido por título 'Mujeres en política: retos y oportunidades en Navarra'.

El acto ha sido inaugurado por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, Patricia Abad; y la presidenta de COMFIN, Yolanda Rodríguez.

En la apertura del curso se ha destacado la "colaboración habitual" existente entre COMFIN con el Gobierno de Navarra a través del convenio con el INAI. Asimismo, se ha hecho referencia a BEIJING+30, la celebración del trigésimo aniversario desde la elaboración de la Plataforma de Acción de Beijing (1995), "que supuso un ejemplo de incidencia política de las asociaciones de mujeres en todo el mundo", han indicado desde COMFIN en una nota de prensa.

Chivite ha iniciado su intervención señalando "la fortaleza de COMFIN, una organización estrechamente ligada a las acciones de igualdad en Navarra". Ha abordado, entre otras reflexiones, el "abandono temprano" de las mujeres políticas, debido a que las instituciones "no fueron hechas ni por nosotras ni pensadas para que nosotras participáramos en ellas". Ha advertido, asimismo, del discurso "hoy amparado por fuerzas políticas de amplia representación" que trata a las mujeres como "seres que debemos ser tutorizadas, seres débiles, dependientes de otras persona e incapaces no ya sólo de administrar lo público, sino incluso de dirigir o elegir por nosotras mismas".

Al tiempo, ha celebrado los avances "muy importantes" vividos en Navarra en cuestión de igualdad, como la normativa vigente, el Plan Estratégico de Igualdad 23-27, los recursos integrales de atención a mujeres víctimas supervivientes de distintos tipos de violencias, los recursos de acogida para víctimas de violencia de género y para mujeres en contextos de prostitución, las unidades de igualdad en todos los departamentos o el programa Skolae. "Creo que somos una referencia en el Estado, pero eso no nos tiene que servir para estar tranquilas, sino como acicate para seguir avanzando", ha concluido.

En el turno de la directora gerente del INAI, se han destacado dos programas "clave para incentivar la participación tanto social como política" de las mujeres en la comunidad: EmakumeON y el Foro de Mujeres Políticas. Patricia Abad ha resaltado los avances que se han logrado en los últimos años y que se refleja en la representatividad de las mujeres en la política navarra: el 32% de las alcaldías en Navarra están lideradas por mujeres, 7,5 puntos por encima de la media de España.

Sin embargo, ha lamentado que la representación de las mujeres en ámbitos como el movimiento sindical o el empresarial "sea todavía minoritario". Como objetivo, también ha apuntado la necesidad de "incentivar la participación social y política de las mujeres más jóvenes", para lo que hace falta "alinearse con las nuevas formas de participación política de las mujeres, que no son las mismas que en generaciones anteriores, por lo que hay que mirar al ámbito digital".

RED DE APOYO DE LAS MUJERES EN POLÍTICA

Para la presidenta de COMFIN, Yolanda Rodríguez, este encuentro es un punto clave para "reflexionar sobre la necesidad de crear y consolidar una red de apoyo de las mujeres en política, un espacio de encuentro, diálogo y desarrollo de habilidades que permitan acelerar un cambio necesario del modelo de política tradicional masculina que todavía pervive en nuestro sistema".

Rodríguez ha celebrado que se haya avanzado "en paridad gracias a la exigencia de nuestro ordenamiento jurídico", no obstante ha indicado que "no hemos todavía logrado colocar la agenda feminista en el centro de las políticas públicas con mayúsculas". Se ha referido, en último lugar, al lema de COMFIN, 'Unidas somos más fuertes', para "tomar el impulso necesario para cambiar un sistema político masculinizado por un nuevo sistema político donde la igualdad y los derechos de las mujeres se coloquen en el centro de nuestras políticas públicas forales y locales".

NURIA VARELA, INVITADA ESPECIAL

La conferencia marco, a cargo de la periodista, escritora y experta en igualdad Nuria Varela, ha hecho un repaso histórico a la participación de las mujeres en política y los principales problemas que se encuentran, entre ellos "el precipicio de cristal, el síndrome de la trabajadora quemada o una sobrecualificación de las mujeres que no se corresponde con su representación y representatividad".

Ha iniciado su intervención diciendo que "a ningún sitio vamos a llegar las mujeres solas, debemos ir juntas y esa es la única manera de sobrevivir en un sistema aún tan patriarcal y tan violento".

En su conferencia ha realizado un repaso de fechas, hitos y cifras que "explican el imaginario actual". Asimismo, ha advertido que, a pesar de los avances que se han logrado en las últimas décadas, "el androcentrismo sigue presente en nuestras vidas, porque aún el hombre es la medida en todas las cosas". También ha señalado que "estamos en una nueva misoginia que aúna los procedimientos antiguos de exclusión con una manera más sutil de relegar a las mujeres y que opera mediante la deslegitimación, el sentimiento y la desvalorización de las mujeres en distintos ámbitos, incluyendo la investigación y la academia". Como conclusión, ha señalado que "se ha conseguido la igualdad formal, pero no la igualdad real".

La jornada ha acogido también tres talleres simultáneos sobre la participación de las mujeres en política, bases para su consecución, hitos, estrategias y desafíos en los que han participado las asistentes al encuentro.

De estos talleres han salido las conclusiones del encuentro: "las barreras para acceder a la función política, tanto propias como ajenas, como la autocancelación, el síndrome de la impostora o el edadismo, la falta de referentes y el cansancio en la lucha; también la necesidad de tejer redes comunitarias en un momento individualista como el actual que favorezca la formación y la pertenencia; y, por último, visibilizar que existe una igualdad formal pero no real dentro de la política".

Durante la jornada, se ha realizado un pase del documental 'Mujeres en política: retos y oportunidades' que recoge testimonios de mujeres políticas en Navarra: Ainhoa Aznárez, como concejala, expresidenta del Parlamento de Navarra y exparlamentaria foral; Emma Íñigo Huarte, como alcaldesa de Mirafuentes; Carmen Puerta Extremera, como alcaldesa de Barbarín; Nerea Zazpe Braña, como concejala de Santesteban; y Leire Remiro Esnoz, como alcaldesa de Erro. En él, repasan su acceso a los cargos políticos, los retos a los que se han enfrentado en su carrera política y los pasos al frente que han observado en su trayectoria de representación política

El encuentro ha finalizado con las palabras de Arantxa Arregi Alberro, alcaldesa de Santesteban, quien ha destacado que "no son tiempos fáciles actualmente en política", pero que "sí o sí se saldrá de esto haciendo una política distinta, no una política machista". Por ello, ha advertido que "la política de la ultraderecha está más cerca que nunca, lo que nos tiene que llevar a ser más solidarias entre nosotras que nunca. No podemos relajarnos".