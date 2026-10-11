El XXV Ciclo de Cine para la Tolerancia y contra el Terrorismo recuerda Múgica en el 30º aniversario de su asesinato

Cartel del XXV Ciclo de Cine para la Tolerancia y contra el Terrorismo. - ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA

PAMPLONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo sábado 17 de octubre a las 18.00 horas empezará en el Colegio Jesuitas de Pamplona el 'XXV Ciclo de Cine para la Tolerancia y contra el Terrorismo', que recordará a Fernando Múgica cuando se cumplen 30 años de su asesinato por la banda terrorista ETA. Una edición que también recogerá un homenaje a la Guardia Civil y los testimonios de nietos de víctimas de ETA.

Organizado por la Asociación por la Tolerancia con la colaboración de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), en conmemoración del Día Internacional para la Tolerancia instituido por la UNESCO, el ciclo proyectará tres documentales: 'Fernando Múgica. Recuerdo de un hombre libre', 'Casa y cuartel. ETA contra la Benemérita' y 'Los nietos del silencio'.

Tras las proyecciones tendrá lugar una charla sobre los documentales en los que participarán Jesús Ulayar, nieto de Jesús Ulayar Liciaga, alcalde de Etxarri-Aranatz asesinado por ETA en 1979; Aitana Quindimil: coguionista de 'Los nietos del silencio'; y Raúl González Zorrilla, periodista con casi cuarenta años de experiencia y autor de autor de varios libros sobre terrorismo; y Teresa Día Bada, víctima del terrorismo y cofundadora de Covite.

La primera proyección, a las 18.00 horas, será el documental 'Fernando Múgica. Recuerdo de un hombre libre' que aborda la trayectoria personal y política de Fernando Múgica, asesinado el 6 de febrero de 1996 cuando salía de su despacho en San Sebastián. A través de testimonios y material de archivo, la producción repasa "el clima de amenaza que se vivía en el País Vasco y la firmeza de quienes, como él, defendieron la libertad y el Estado de Derecho frente al terrorismo".

Seguidamente, a las 18.20 horas, será el turno del documental 'Casa y cuartel. ETA contra la Benemérita'. Entre 1968 y 2009 los atentados de ETA dejaron un balance de 210 guardias civiles asesinados (el 67% menores de 35 años), 468 agentes heridos, 17 familiares asesinados (11 de ellos niños y 2 adolescentes), 170 familiares heridos y 389 personas ajenas al cuerpo heridas. El documental pretende rendir un homenaje a todos ellos.

A las 19.20 horas se proyectará el tercer y último documental, 'Los nietos del silencio'. Se trata del Trabajo Fin de Grado de un grupo de jóvenes periodistas graduados en la Universidad de Navarra. Los protagonistas son Teresa Prieto, nieta de José Luis Prieto, teniente coronel del ejército asesinado en 1981; Beatriz Iruretagoyena Toca, nieta de Alberto Toca Echeverría, director de la mutua Asepeyo Prevención, asesinado en 1982; y Jesús Ulayar, nieto de Jesús Ulayar Liciaga, exalcalde de Etxarri Aranatz asesinado en 1979.

El ciclo se cerrará a las 20.00 horas con una charla coloquio sobre los documentales.