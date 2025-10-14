El XXX Ciclo Coral Internacional de Navarra arranca el 21 de octubre y ofrecerá 31 conciertos en 26 localidades

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XXX Ciclo Coral Internacional de Navarra, impulsada por la Federación de Coros de Navarra- Nafarroako Abesbatzen Elkartea (FCNAE), comenzará el 21 de octubre en Estella y ofrecerá 31 conciertos en 26 localidades.

El ciclo, que celebra tres décadas, ha sido presentado este martes por Carlos Gorricho (presidente de FCNAE), Luis Miguel Espinosa (co-director del Certamen Coral de Tolosa), Ana Duarte (concejala de Cultura de Estella-Lizarra) y Nuria Duarte (Ayuntamiento de Andosilla).

Luis Miguel Espinosa ha afirmado, en cuanto a la selección de coros, que "se tienen en cuenta dos criterios principales, por un lado de la calidad de los grupos participantes, y por otro la variedad en la representación geográfica, para mostrar una mapa global lo más amplio posible".

En la edición 2025 participan agrupaciones de Filipinas, Polonia, Suecia, Estados Unidos, Japón, Letonia, Indonesia, Ucrania, Estonia, Alemania y Venezuela. Otro de los ejes de este año es la colaboración de la FCNAE con Medicus Mundi. En varios conciertos se explicará la labor de Medicus Mundi, remarcando que "la música también cuida y sana". Además, la Federación culminará el ciclo coral navideño con un Concierto Solidario a favor de ALCER Navarra.

LA FCNAE RECLAMA UNA COLABORACIÓN "ESTABLE" DEL GOBIERNO FORAL

El presidente de la Federación de Coros de Navarra (FCNAE), Carlos Gorricho, ha pedido que, a partir de 2026, el Gobierno de Navarra establezca "una colaboración directa y anual con la entidad, al igual que ocurre con otros agentes culturales de la comunidad".

"Solo así se podrá garantizar la continuidad de proyectos que generan impacto social, artístico y comunitario", ha señalado, advirtiendo de que "la actual desigualdad institucional compromete la sostenibilidad de iniciativas con un reconocido valor social".

Gorricho ha subrayado que la FCNAE "no solicita privilegios, sino una política cultural coherente, equitativa y sostenible", que "reconozca el trabajo de quienes llevan décadas construyendo comunidad desde la música coral". "La Federación mantiene la mano tendida al diálogo", ha indicado, tras añadir que "la música coral es un derecho, no un lujo".

FECHAS, HORAS Y PROTAGONISTAS DEL XXX CICLO CORAL INTERNACIONAL

El viaje musical comenzará el martes 21 de octubre en Estella, donde Los Cantantes de Manila (Filipinas) abrirán el certamen a las 19 horas en el Espacio Cultural Los Llanos Kulturgunea.

Al día siguiente, miércoles 22 de octubre, la gira se desplaza a Huarte(Los Cantantes de Manila, 19.30 horas, Iglesia San Juan Evangelista), San Adrián (Choir 'Sola' de la Latvian Academy of Culture, Letonia, 20.15 horas, Iglesia San Adrián) y Cirauqui (The Resonanz Children's, Indonesia, 19 horas, Iglesia San Román).

El jueves, 23 de octubre, habrá doble cita coral: Beriáin acogerá a I MusicaPella (Filipinas) a las 19 horas en la Casa de Cultura, y Cintruénigo a Los Cantantes de Manila a las 20.15 horas en el Centro de Artes Avenida.

El viernes, 24 de octubre, Ribaforada recibirá a I MusicaPella a las 20 horas en la Casa de Cultura, mientras Andosilla será testigo de las voces filipinas de Los Cantantes de Manila a las 20 horas en la Basílica Virgen de la Cerca.

El sábado, 25 de octubre, Orkoien contará con I MusicaPella (19 horas, Auditorio de Orkoien), Pamplona vivirá el concierto del Kamer Youth Choir de Letonia (20.15 horas, Iglesia San Enrique) y Valtierra recibirá a Los Cantantes de Manila (19.30 horas, Iglesia de Santa María). El domingo, 26 de octubre, Zizur Mayor será el turno de Psalm Men Voice (Indonesia) a las 12.30 horas en la Casa de Cultura.

Ya la semana que viene, lunes 27 de octubre, será el turno de Pamplona con En Kör (Suecia) en la Iglesia de la Asunción a las 19 horas. La semana continúa el martes, 28 de octubre, en Pamplona con Sonat Vox (Alemania) a las 20 horas en la Iglesia de la Paz, Tafalla con Yumechan Choir (Japón) a las 20 horas en el Centro Cultural Tafalla, y Estella con Chamber Choir of the Detmold University of Music (Alemania) a las 19 horas en el Espacio Cultural Los Llanos Kulturgunea.

El miércoles, 29 de octubre, Tafalla acogerá a Skovoroda Choir (Ucrania) a las 20 horas en el Centro Cultural, y Tiebas a los Svanholm Singers (Suecia) a las 19 horas en la Iglesia de Santa Eufemia.

El jueves, 30 de octubre, Tafalla recibirá a Vokalensemble Vocappella Innsbruck (Austria) a las 20 horas, mientras Aoiz acogerá a Balis Youth Choir (Letonia) a las 19 horas y Pamplona a Delaware Choral Scholars (Estados Unidos) a las 20 horas en la Iglesia de San Miguel.

El viernes 31 de octubre Olite recibirá a Sopra il Fiume (Japón) a las 19 horas en la Iglesia San Pedro; Berrioplano-Artika contará con Svanholm Singers (Suecia) a las 19 horas en la Casa de Cultura María de Maeztu; Lerín acogerá a Anima Solla (Letonia) a las 19 horas en la Iglesia de Santa María; y Marcilla disfrutará de Psalm Men Voice (Indonesia) a las 20.15 horas en la Iglesia San Bartolomé.

El tramo final comenzará el sábado, 1 de noviembre, con Psalm Men Voice (Indonesia) a las 19.30 horas en Irurtzun (Iglesia San Martín de Tours), Skovoroda Choir (Ucrania) a las 19 horas en Pitillas (Iglesia San Pedro Apóstol), Delaware Choral Scholars (Estados Unidos) a las 19 horas en Los Arcos (Iglesia Santa María), y Mixed Choir HuiK (Estonia) a las 19 horas en Etxarri-Aranatz (Iglesia de la Asunción).

El broche final llegará el 2 de noviembre: en Tudela, Chamber Choir of the Detmold University of Music (Alemania) actuará a las 19 horas en la Iglesia San Enrique y en Aibar/Oibar, Coro de Cámara de Lara (Venezuela) estará en el Auditorio Álvaro Aldunate a las 19 horas.

CONCIERTOS SOLIDARIOS PARA NAVIDAD

Como colofón, la Federación está ya preparando el tradicional Concierto Solidario Voces por la Paz y por la Vida en esta ocasión a favor de ALCER Navarra, dedicado a la salud renal.

Será el 15 de diciembre a las 19 horas en la Iglesia de Santo Domingo de Pamplona, con la participación de Coro Divertimento, la Capilla de Música de la Catedral y la Coral San Andrés de Villava.

La entrada es libre y los fondos irán destinados a la lucha por la salud y la prevención de enfermedades renales.