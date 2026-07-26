Yala Nafarroa dice que "Israel está extendiendo al Líbano la misma lógica de ocupación y destrucción que aplica en Gaza"

PAMPLONA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Yala Nafarroa ha participado en una delegación internacional que ha visitado el sur de Líbano, invitada por las municipalidades de Tiro y Nabatieh, y ha comprobado sobre el terreno la destrucción de ciudades, viviendas e infraestructuras civiles, mientras el último balance oficial eleva a 4.329 las personas asesinadas y a 12.233 las heridas desde el 2 de marzo.

"El Estado de Israel está dando un paso más en su proyecto colonial y expansionista en el Líbano y está aplicando en el sur del país la misma lógica de ocupación, destrucción y desplazamiento que se vivió en Palestina en 1948 y que continuamos viendo hoy en día en Gaza, Cisjordania y Jerusalen este", ha señalado Yala Nafarroa.

Así lo ha manifestado Lidón Soriano, portavoz de Yala Nafarroa, tras regresar del sur del Líbano, donde ha participado en la delegación internacional integrada por representantes políticos, activistas y periodistas de países como Francia, Bélgica o Dinamarca.

La delegación ha podido acceder a algunas de las zonas más afectadas por la escalada militar y comprobar directamente "las consecuencias de los ataques israelíes sobre la población civil". "Hemos visto viviendas destruidas, infraestructuras civiles dañadas, mercados arrasados y hospitales que continúan trabajando en unas condiciones extremas. Hemos hablado con familias que han perdido a sus seres queridos y con personas que no saben cuándo podrán regresar a sus casas. La realidad que hemos encontrado en el sur del Líbano es la de una población sometida al miedo, al desplazamiento y a la destrucción, pero a la vez, nos hemos encontrado con una población arraigada a su tierra, que resiste porque es su derecho, convencida de volver y decidida a hacerlo", ha señalado Soriano.

Durante su visita, los integrantes de la delegación han escuchado los testimonios de familiares de personas asesinadas y han visitado el hospital Al-Najda, "uno de los centros sanitarios que ha continuado prestando asistencia a la población pese a las condiciones de asedio y a la situación de extrema dificultad que atraviesa la zona".

Uno de los momentos más significativos del viaje tuvo lugar en la denominada "zona amarilla", establecida por el ejército israelí y a partir de la cual se restringe el acceso de la población libanesa. La delegación pudo encontrarse allí con decenas de personas que llevaban días esperando para poder regresar a sus localidades y comprobar qué había ocurrido con sus viviendas y sus pertenencias.

Según los testimonios recogidos durante la visita, 16 localidades del sur del Líbano han quedado completamente destruidas. La delegación, además, presenció bombardeos israelíes en la zona.

"Estamos viendo cómo se intenta vaciar de población una parte del territorio y cómo se destruyen las condiciones necesarias para que las personas puedan regresar y reconstruir sus vidas. Esto no puede normalizarse. No debemos permitir que Israel siga cometiendo los mismos crímenes de guerra que lleva años cometiendo en Palestina y particularmente en Gaza. Tenemos que seguir presionando a nuestros gobiernos para que apliquen sanciones y rompan todo tipo de relaciones con Israel, lo contrario nos convierte en cómplices", ha afirmado Lidón Soriano.

La delegación también se desplazó hasta el campo de refugiados palestinos de Rashidieh, un espacio de aproximadamente un kilómetro cuadrado en el que viven unas 40.000 personas.

Isabel Eguiguren, también representante de Yala Nafarroa en la delegación, ha destacado la situación de especial vulnerabilidad de la población palestina refugiada en el Líbano. "La población palestina refugiada está siendo doblemente golpeada. Fueron expulsados de su tierra y, décadas después, continúan sufriendo desde el exilio las consecuencias de un proyecto colonial que les niega su derecho al retorno. Y, sin embargo, resulta admirable la resiliencia que mantienen y su firmeza para seguir defendiendo ese derecho", ha señalado.

Desde Yala Nafarroa han querido trasladar la petición recibida directamente de los responsables municipales de Tiro y Nabatieh. "Nos han pedido que no les abandonemos, que contemos en nuestros países lo que está sucediendo y que presionemos a la comunidad internacional para que actúe de una vez por todas", han señalado.

Así, Yala Nafarroa ha destacado que "nos vamos del Líbano con una responsabilidad, contar lo que hemos vivido en primera persona y seguir exigiendo el cumplimiento del Derecho Internacional que comienza con el derecho al retorno de la población palestina a sus lugares de origen, derecho reconocido por Naciones Unidas en su Resolución 194". "La comunidad internacional no puede seguir mirando hacia otro lado mientras el sionismo continúa cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad con total impunidad. Lo que está ocurriendo en el sur del Líbano exige una respuesta internacional inmediata", señalado Soriano.