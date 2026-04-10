Zaindari y Tairel Data, primeras startups que se instalan en el espacio para el fomento del emprendimiento 'Hirugarrena'

Imagen de la firma de los convenios - GOBIERNO DE NAVARRA - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las startups navarras Zaindari y Tairel Data son las primeras que van a ubicarse en 'Hirugarrena', el espacio para el emprendimiento científico-tecnológico y digital que promueven el departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN).

La instalación de estas dos startups se ha concretado recientemente con la firma de los respectivos contratos de entrada por parte de Ramón Gonzalo, rector de UPNA, y Uxue Itoiz, directora gerente de CEIN, por un lado, y de Xabier Leonardo, CEO de Zaindari, y Raúl Domínguez, CEO de Tairel Data, por parte de las dos empresas.

Además, ha asistido a las rúbricas Mikel Irujo, consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, ya que el Gobierno de Navarra participa también en el proceso de aprobación de las empresas que se instalan en 'Hirugarrena'.

Zaindari ha desarrollado una herramienta de control parental basada en el análisis de tráfico de red que los proveedores de servicios de Internet (ISPs) pueden comercializar, "añadiendo valor a sus servicios". Esta empresa, surgida de la UPNA, ocupará la oficina más grande de 'Hirugarrena', que tiene espacio para 12 puestos de trabajo.

Por su parte, Tairel Data, spin-off de la UPNA especializada en soluciones basadas en inteligencia artificial y otras técnicas avanzadas de tratamiento de datos, se ubicará en una oficina con cuatro puestos.

Estas dos startups son las primeras que van a instalarse en este espacio después de finalizar su proceso de admisión. En un mes se han recibido una decena de solicitudes de empresas emergentes. Próximamente se irán tramitando el resto de solicitudes.

Aquellas personas que quieran solicitar un espacio, tanto en la zona de coworking como en una de las oficinas disponibles, pueden hacerlo a través de la web de CEIN.

Para poder acceder a estos servicios es necesario cumplir con unos determinados requisitos, como ser una empresa innovadora y con potencial de crecimiento, entre otros.

IMPULSO DEL EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO E INNOVADOR

'Hirugarrena', que se inauguró hace un mes, dispone de 1.280 m2 útiles y más de 60 puestos de trabajo que se distribuyen en un espacio de coworking y cinco oficinas para startups y para proyectos relacionados con ciencia, tecnología y digitalización en fases tempranas que necesiten pre-incubación.

Desde esta instalación, se facilitan igualmente servicios y programas especializados para impulsar el emprendimiento tecnológico e innovador y favorecer la creación y el crecimiento de startups digitales y tecnológicas, dirigidos tanto a personas emprendedoras como a startups y comunidad universitaria.

La creación de 'Hirugarrena' se encuadra en el proyecto Tech FabLab, del que es socio el Gobierno de Navarra junto a La Rioja, Aragón, Cantabria, Cataluña y Comunidad Valenciana.

Este proyecto forma parte de la convocatoria RETECH 'Redes de Emprendimiento Digital', financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública a través de fondos europeos Next Generation EU.